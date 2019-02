Sis noies sol·liciten desfilar com a Manaies per Setmana Santa a Girona

Un total de sis noies ja han sol·licitat desfilar com a Manaies per Setmana Santa a Girona, després que l'entitat aprovés divendres permetre que les dones participin a la processó. La decisió es va prendre gairebé per unanimitat amb 65 vots a favor, un en contra i dues abstencions. D'aquesta manera es posa fi a gairebé 80 anys de monopoli dels homes en els Manaies de Girona.

Des de la junta es mostren contents per aquesta decisió. «Els manaies s'han convertit en una activitat cultural més i no podia ser que hi seguís havent aquest masclisme», va apuntar el seu president, Narcís Reixach. Tant les noies que han sol·licitat ser manaies com la resta de peticions entraran a la llista d'espera, en la qual hi ha actualment una vintena de persones. Tot i això, Reixach va explicar que, normalment, quan la Setmana Santa cau tard, al mes d'abril, quan fa més bon temps, hi ha moltes baixes perquè la gent se'n va de vacances. Motiu que podria permetre que aquesta Setmana Santa desfili a Girona per primera vegada una dona.