La CUP acorda amb el govern de Girona accelerar el nou projecte socioeducatiu a l'esquerra del Ter

La CUP-Crida per Girona ha acordat amb el govern gironí donar un nou impuls al projecte socioeducatiu previst al sector de l'esquerra del Ter. Els cupaires havien presentat una moció sobre aquest tema que s'havia de debatre al Ple de dilluns passat, però la van acabar retirant després d'arribar a una entesa amb el regidor de Joventut, Carles Ribas.

Així, el govern gironí ha acceptat convocar una reunió oberta a tots els grups municipals amb l'àrea de joventut per a abordar la concreció del projecte socioeducatiu que ha de permetre la creació d'aquest nou equipament juvenil. Els cupaires expliquen que també han "arrencat" a Ribas el compromís de dur a terme un procés participatiu amb joves i entitats de l'esquerra del Ter per a definir el projecte.

La moció presentada inicialment pels cupaires justament reclamava accelerar la creació d'aquest nou equipament amb mesures com la realitazció d'un participatiu entre el jovent de l'esquerra del Ter per a definir el projecte, així com crear un equip interdisciplinar amb tècnics de joventut, serveis socials, ocupació i d'altres per elaborar un pla de treball i acompanyar el procés.

La regidora Laia Pèlach considera que "és cada vegada més urgent disposar d'un projecte municipal que interpel·li el jovent de l'esquerra del Ter i que doni respostes a les seves necessitats reals".

Des de l'inici d'aquest mandat la CUP-Crida per Girona ha posat sobre la taula la necessitat d'impulsar un projecte juvenil a l'esquerra del Ter amb tres pilars (formatiu laboral-ocupacional, educatiu, i social-comunitari), recollint així una demanda històrica d'aquests barris d'oferir oportunitats formatives i laborals al jovent. Tot i el projecte es va preveure en el Pla Local de Joventut 2016-2020 i tenia una partida al pressupost municipal de 2017, fins ara no ha vist la llum.