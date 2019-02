L´artista que va caure al festival de circ de Girona torna a la «roda de la mort»

Va caure des de diversos metres d'alçada durant una actuació del Festival Internacional del Circ de Girona, va estar uns minuts estirat a terra i va acabar a l'hospital. Però avui, el colombià Carlos Valencia» ha tornat a la carpa de la Devesa per participar en la mateixa atracció que el va deixar malmès: la temuda «roda de la mort».

Diumenge mateix ja tenia l'alta i aquest dilluns, ha près la decisió de seguir actuant al circ gironí amb el seu germà Robinson.

És un espectacle on els artistes fan piruetes sobre dues cistelles que giren sobre el seu eix i també volten per un gran braç que les aguanta, una a cada costat. Els colombians, fan acrobàcies tant a dins com a fora de les cistelles. A fora, salten a corda mentre gira tot l'engranatge i, fins i tot, un salt mortal.