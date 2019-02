La Mobile Week trasllada la jornada d'aquest dijous al dilluns 25 de febrer amb motiu de la vaga general

La Mobile Week Girona ha modificat el seu programa amb motiu de la vaga general prevista per aquest dijous. Així doncs, la jornada que havia de tenir lloc en aquesta data es traslladarà al dilluns 25 de febrer i la inauguració es farà el divendres 22 de febrer, a les 9.30 h, a La Punxa.

El programa de divendres i dissabte es manté intacte i l'únic que varia és la data de les activitats previstes per dijous. Concretament, es tracta de la jornada sobre noves economies i economies socials i solidàries, que es farà el dilluns 25 de febrer, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Per altra banda, la cloenda de la Mobile Week Girona es farà el dilluns 25 de febrer, en lloc del dissabte 23 de febrer, com estava previst inicialment.

Aquesta serà la primera vegada que l'esdeveniment se celebra a Girona. La Mobile Week és un espai obert de reflexió entorn el desenvolupament tecnològic i digital que en la seva tercera edició s'estén més enllà de Barcelona. És també un preludi del Mobile World Congress, que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer a Barcelona.

Sota el lema "La nostra senzilla relació amb la tecnologia", les jornades convidaran la ciutadania a reflexionar sobre l'impacte de la transformació digital en la seva vida quotidiana a través d'àmbits com el turisme, la ciència o l'educació. L'esdeveniment portarà a la ciutat fins a una vintena de conferències i més de quaranta ponents.