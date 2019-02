El ple de Girona aprova el pressupost gràcies a l'abstenció d'ERC i el PPC

El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el pressupost municipal d'aquest 2019, que puja a 117 milions d'euros , gràcies a l'abstenció d'ERC i el PPC. L'alcaldessa Marta Madrenas s'ha estalviat però haver de fer servir el seu vot de qualitat, perquè la regidora socialista Elisabet Riera no ha assistit al ple.

A la votació no hi ha hagut sorpreses, perquè tots els grups ja havien anunciat les seves posicions d'avançat. ERC i el PPC han justificat l'abstenció "per responsabilitat" i per evitar que la ciutat "quedi aturada". La resta de l'oposició (PSC, CUP i Cs) han votat en contra del pressupost i, sobretot, han criticat el baix grau d'execució de les inversions d'altres exercicis. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha agraït el gest dels republicans i de la regidora popular i ha volgut subratllar que amb ells no s'ha arribat a cap pacte, sinó a un "acord de mínims".

El pressupost de l'Ajuntament de Girona per a aquest 2019 puja exactament a 117.090.900 euros, un 3,21% més que l'any anterior. Durant la seva intervenció, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha destacat que els comptes municipals "mantenen el fil conductor" dels altres exercicis, "posant a dalt de tot les polítiques adreçades a les persones".

"A ningú se li escapa que estem en any electoral, i que el més fàcil hauria estat posar per davant els interessos partidistes", ha afirmat Planas. "Però també hauria estat el més irresponsable que s'haguessin perdut 6 milions d'euros en inversions, que es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida i els serveis als gironins", ha afegit, en referència a la resta de l'oposició.

Durant el seu parlament, Planas ha subratllat que "més del 90% del pressupost" se l'enduen les partides destinades a personal (aquí, hi ha els deu nou agents de policia) i a béns corrents o serveis (on s'hi inclouen les subvencions destinades a esports, turisme o cultura). La tinenta d'alcaldia també ha incidit en tot el paquet destinat a serveis socials (que puja a 750.000 euros) i tampoc ha passat per alt aquelles incorporacions que s'han fet en la negociació amb ERC i el PPC (com la partida destinada a instal·lació de càmeres de videovigilància, que es dobla i passa a ser de 100.000 euros).



"Per responsabilitat"

Tant ERC com el PPC han justificat la seva abstenció per "responsabilitat". La regidora popular, Concepció Veray, ha dit que ha posat per davant "l'interès general de Girona" i que no ha "escatimat esforços" a l'hora de negociar la inclusió de partides amb l'equip de govern. Sobretot, aquelles destinades als barris.

Per la seva banda, el regidor republicà Miquel Poch ha admès que, tot i que aquests "no són els nostres pressupostos", a ERC li preocupava més "l'impacte negatiu que tindria sobre la ciutat" que no s'aprovessin els comptes. Per això, ha explicat que, més que entrar a negociar a fons els comptes, allò que ha fet el seu grup és insistir en aquelles partides que creien que s'havien de modificar.

A més, Poch –aquí, ha coincidit amb els qui han votat en contra- també ha admès que ERC estava preocupada per la poca execució de projectes d'anys anteriors. I que, justament per aquest motiu, el seu grup ha pactat una comissió de seguiment amb CiU per vetllar perquè aquells compromisos que han adquirit amb ells es compleixin (entre d'altres, la millora de l'accessibilitat als parcs infantils o inversions "urgents" a la Devesa).



"Certa normalitat política"

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha començat la seva intervenció dient que l'abstenció d'ERC i el PPC permetia retornar "una certa normalitat política al plenari". Perquè tant CiU com els republicans, ha dit, han reconegut els populars "com a interlocutor" a l'hora de negociar i votar els comptes.

"És un símptoma de normalitat que espero que transcendeixi a la ciutat", ha insistit Paneque, recordant que ella va haver d'escoltar-se que l'oposició demanés a Madrenas que la fes fora del govern –quan encara hi havia pacte- "només pel fet de ser socialista".

Més enllà d'això, però, Paneque ha insistit en què el seu vot als pressupostos era un 'no' rotund. Ha criticat que moltes de les inversions eren "menudalla" (amb partides testimonials de 5.000 euros) i, sobretot, ha subratllat la "desconfiança" que té el seu grup amb CiU "a l'hora de gestionar els compromisos", perquè moltes de les partides incloses en pressupostos anteriors estan pendents d'executar-se.

"Són els pressupostos de no acabar res i prometre-ho tot en un futur", ha valorat Paneque, criticant el retard en l'execució de projectes com l'acabament del carrer Punta del Pi o la reforma del carrer del Carme.



"Premi a l'equilibrisme"

En la mateixa línia també s'ha expressat la portaveu de la CUP, Laia Pèlach. Els cupaires han criticat que el pressupost pot rebre "un premi a l'equilibrisme", perquè amb ERC i el PPC allò que ha fet l'equip de govern és "repartir inversions" (restant d'algunes partides i sumant-ho en d'altres).

Pèlach també ha lamentat que els comptes d'aquest 2019 "hipotequin els d'altres anys" (per exemple, amb les inversions a la Casa Pastors) i ha criticat que CiU "no hagi tocat ni una coma del seu model de ciutat", al qual la CUP s'hi oposa obertament. I com a exemple, Laia Pèlach ha posat els 200.000 euros que es destinen a habitatge, que per a ella només permetran "tapar forats" i no impulsar cap política decidida en aquest àmbit.

Per últim, Cs ha posat l'accent en què aquests pressupostos allunyen "encara més els barris de la perifèria del centre" de la ciutat, perquè no hi destinen prou inversió. La portaveu del partit taronja, Míriam Pujola, també ha criticat que l'aprovació dels comptes "dona carta blanca a l'alcaldessa perquè continuï tallant les vies de l'AVE". I dirigint-se directament al PPC, li ha retret que la seva abstenció permeti donar "benzina" a Madrenas "per cremar relacions" amb el proper govern estatal.



Sense vot de qualitat

El pressupost de Girona d'aquest 2019 s'ha aprovat inicialment amb els deu vots a favor que suma l'equip de govern i les cinc abstencions d'ERC (4) i el PPC (1). La resta de l'oposició, PSC (3), CUP (4) i Cs (2) hi han votat en contra. L'absència de la regidora socialista Elisabet Riera, però, ha evitat que l'alcaldessa Marta Madrenas hagués de fer valer el seu vot de qualitat perquè els comptes municipals tiressin endavant.