Prenen possessió quatre nous agents de la Policia Municipal de Girona

Quatre nous agents de la Policia Municipal de Girona han pres possessió aquest matí. Aquestes incorporacions se sumen a les que s'han fet recentment al cos, de manera que ja s'han cobert dotze de les catorze vacants dels policies que s'han acollit a l'avançament d'edat de jubilació aprovat pel govern espanyol.

L'acte de possessió ha tingut lloc a la Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona i ha comptat amb la presència de l'alcaldessa Marta Madrenas; el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat, Participació, Seguretat i Cooperació del consistori, Eduard Berloso; la regidora d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas; i de l'inspector en cap de la Policia, Joan Jou. "Hem pogut reaccionar ràpid a les baixes dels agents gràcies a la feina que prèviament havíem fet per ampliar la plantilla de policies. L'increment d'efectius segueix sent una prioritat, i en els propers mesos aniran arribant nous agents per garantir la seguretat i la convivència a la ciutat", ha explicat Madrenas.

El passat desembre es va aprovar el Reial decret 1449/2018, en què s'establia que a partir del 2 de gener els agents que hagin treballat 35 anys i sis mesos en una policia local poden jubilar-se els 59 anys. Aquesta mesura ha provocat que moltes de les policies locals gironines, que estan envellides, hagin quedat amb menys efectius i ara hagin de fer noves convocatòries.