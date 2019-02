Veïns de Salt recullen més de 20 quilos d´excrements de gos

Una desena de membres de l'Associació de veïns i Comerciants de Mas Masó de Salt van organizar ahir una «rua» pel barri per recollir excrements de les mascotes. Batejada amb el nom del «Carnaval de les caques», la desfilada va iniciar-se a les 11 hores a plaça Catalunya per recórrer places i carrers del barri i va acabar prop d'una hora més tard amb més de 20 quilos de caques d'animals recollides. Els voluntaris anaven vestits amb armilles reflectores, guants, pales i pinces per al nas. Segons l'associació, aquesta iniciativa respon a la «despreocupació d'alguns propietaris de gossos a l'hora d'encarregar-se de les femtes dels seus animals», ja que apunten que aquesta problemàtica fa temps que afecta la higiene del barri.