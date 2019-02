Un director d'escena sevillà, Premi Fundació Princesa de Girona Arts i Lletres

El director d'escena sevillà Rafael Rodríguez ha estat reconegut amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Arts i Lletres 2019. El nom del premiat s'ha anunciat avui en un acte celebrat davant gairebé 300 persones en el nou auditori Global Omnium a l'Aquari de Sevilla, el primer que acollia aquest escenari.

El jurat ha destacat del premiat «la seva capacitat per crear universos d'un profund atractiu plàstic i la seva visió de l'òpera com una eina de construcció social i individual, partint de lectures contemporànies des de l'ambició d'un diàleg amb el públic». Rafael Rodríguez (Sevilla, 1987) ha agraït el reconeixement perquè posa en valor «el poder dels joves» i ha volgut dedicar el premi a tots els intèrprets, artistes i col·laboradors que materialitzen sobre els escenaris les seves idees. «Un director d'escena és un product manager que coordina el talent de moltes persones», va explicar.

Sevilla s'ha sumat un any més a les seus escollides per a les proclamacions dels premis. El recinte firal Infecar de Gran Canària va acollir el 6 de febrer la proclamació del premi Empresa; el Complex Cultural San Francisco de Càceres acollirà el 6 de març el Premi en la seva categoria Social i el CIMUS (Centre Singular d'Investigació en Medicina Molecular i Malalties Cròniques) de Santiago de Compostel·la (27 de març) el de Recerca Científica.

En aquest 2019, l'entitat celebra el seu 10è aniversari, i ho farà amb un conjunt extraordinari d'activitats que tenen el seu inici en aquesta gira i que es prolongaran fins al novembre, quan se celebrarà un gran esdeveniment a Barcelona, on els joves seran els veritables protagonistes.

La iniciativa pretén augmentar la visibilitat dels joves del país i la seva presència social, premiant anualment la trajectòria de quatre referents en els àmbits empresarial, científic, cultural i social, que hagin destacat per la seva actitud emprenedora i innovadora, així com per la seva capacitat transformadora. La FPdGi vol mostrar, així, un cop més, el seu compromís amb la construcció, a tot Espanya, d'una comunitat en la qual el talent i la formació garanteixin oportunitats de futur per als joves. Els Premis Fundació Princesa de Girona estan dotats amb 20.000 euros, el doble que en edicions anteriors.