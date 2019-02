Madrenas encapçalarà a Girona Junts per Catalunya, «la llista de Puigdemont»

El PDeCAT va donar ahir el tret de sortida a la precampanya de les eleccions municipals presentant el seu nou projecte, Junts per Catalunya-Girona, i la seva líder: l'alcaldessa, Marta Madrenas. «Aquesta és una llista transversal, oberta i amb persones de diverses sensabilitats i coneixements. La fórmula va funcionar el 21-D i, per tant, aquesta continuarà sent la llista del president (Carles Puigdemont)», va explicar Madrenas davant d'un centenar de simpatitzants del PDeCAT.

El grup polític va arrencar la seva precampanya amb una conferència ahir al vespre a l'hotel Ultonia destinada als seus adeptes. L'objectiu era agrair el seu suport i demanar un compromís més. «Necessitem que us feu apoderats, que assisitiu als actes, que acompanyeu a l'alcaldessa als vostres barris i que difongeu els temes del partit per les xarxes socials», va demanar la presidenta del PDeCAT a Girona, Maria Àngels Planas.

Ella va ser l'encarregada de presentar el nou projecte del partit que es presenta a la ciutat, Junts per Catalunya-Girona, i la candidata, Marta Madrenas. «Valenta», «propera», «responsable» i «molt estimada» són els adjectius que Planas va escollir per definir Madrenas. «És una lider indiscutible de Girona i de tot Catalunya», va afegir.

Després d'un video de Madrenas presentant-se com a candidata, l'alcaldessa va agafar el micro per agrair el suport de tots el que formen aquest projecte: els associats al PDeCAT, la gent d'Avancem, el Partit Demòcrata, els de Reagrupament i els independents.

En el seu discurs, Madrenas va recordar «l'èxit» que va obtenir la llista de Puigdemont, Junts per Catalunya, a les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017. «Puigdemont va trobar la fórmula per arribar a Ítaca, que és anar tot junts», va explicar Madrenas, afegint que aquest país necessita ara «ciutats d'unió», grups amb «persones de diferents ideologies que treballin juntes». I aquest llegat és el que adopta Junts per Catalunya-Girona, va exposar.

La resta de noms que configuraran la llista electoral juntament amb Madrenas es presentaran més endavant. Una llista que l'alcaldessa va dir que serà «transversal, oberta i amb persones de diverses sensibilitats i coneixements. La fórmula que va funcionar el 21-D i que continuarà sent la llista del president (Carles Puigdemont)», va afirmar.

Per últim, Madrenas va explicar que la seva prioritat «absoluta» és ser «l'alcaldessa de Girona» i que no acceptarà «cap altra proposta», en referència al fet que alguns mitjans l'han col·locat com a líder del PDeCAT per Girona a les eleccions estatals.