Un taller del xuixo per acostar els nens amb pocs recursos a les tradicions gironines

L'Any del Xuixo que commemora la ciutat de Girona ha donat lloc a la celebració d'activitats paral·leles, com la que ha portat a terme l'Espai 31. L'aula de reforç escolar, que acull un centenar de nens, la major part d'ells amb pocs recursos, ha organitzat un taller sobre aquestes postres amb l'objectiu de socialitzar els més petits.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va visitar ahir l'espai per conèixer els treballs que han fet els més petits envers el dolç més conegut pels gironins. «Aquest curs han estat treballant al voltant de l'Any del Xuixo, i ho hem celebrat amb... xuixos! Moltes felicitats pel projecte!», publicava l'alcaldessa a les seves xarxes socials.

D'ençà que a l'octubre va començar la celebració de l'Any del Xuixo, que commemora el centenari del naixement d'aquest dolç, l'Espai 31 ha desenvolupat un taller perquè els nens, de Primària i Secundària, coneguin què és aquest dolç i com es fa. «Fins i tot una alumne es va atrevir a fer un xuixo», explica una de les coordinadores de l'espai, Montserrat Valentí. Altres nens van optar per fer dibuixos. En total, van participar a l'activitat una quarantena d'alumnes.

L'Espai 31 està format per un grup de voluntaris, alguns d'ells jubilats, i de sectors diferents. «Hi ha mestres, químics i veterinaris», explica Valentí. De dilluns a dijous, un centenar d'alumnes passen per l'aula del centre, ubicat al carrer Anselm Clavé. Allà es fan classes de reforç, cultura, creativitat i civisme. Nens i nenes de les més diverses procedències religioses i culturals es barregen per ser reforçats i socialitzats a través de la llengua, cultura i tradicions catalanes i de les diferents ciències socials.

L'Espai 31 pretén ser un complement a la tasca realitzada a les escoles i potenciar els valors interns de les persones. «Tots valem per una cosa o una altra, ningú té res fàcil i intentem ensenyar als nens que el fracas és l'inici d'un gran esdeveniment. El nostre objectiu és despertar les ganes d'aprendre coses», explica Valentí.

L'Espai 31 va néixer el 2011 acollint a una desena d'alumnes. El 2013 mestres jubilats de l'antiga escola Annexa de Girona van sumar-se al projecte i aquest va créixer gràcies també a la feina dels voluntaris vinculats a la parròquia del Mercadal fins arribar a acollir un centenar d'alumnes. «Aquesta feina ens fa sentir joves eternament. És una retroalimentació: ensenyem als nens i nenes i ells també a nosaltres», explica Valentí.

El servei és totalment gratuït i acull majoritàriament nens amb pocs recursos però també d'altres sectors de la població, perquè la voluntat és «tenir un grup divers». Anteriorment, l'aula estava ubicada a l'antiga fàbrica Grober de Girona, a la plaça Josep Pla número 31, d'aquí el nom que manté fins ara: Espai 31.

El centre funciona gràcies a Caritas Mercadal, que els dota dels recursos necessaris i els facilita el local. També compten amb la col·laboració de diferents entitats gironines com la Caixa, el GEiEG, els cinemes Albèniz o el Circ Elefant d'Or.