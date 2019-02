Dinar popular davant de la Subdelegació del govern espanyol

Un centenar de persones han decidit fer un dinar popular a la Gran Via de Girona, just davant de la Subdelegació del govern espanyol. Tot plegat just després de moments de tensió entre els concentrats i una trentena d'agents que custodiaven l'edifici. Finalment els policies s'han retirat de la zona i només han deixat unes tanques per protegir-lo.

Els manifestants formaven part de la concentració que ha reunit 9.000 persones a la seu de la Generalitat a Girona, i que feia vaga general i protestava pel judici que s'està celebrant contra els presos independentistes. Durant tot el matí, el CDR de Girona ha fet diverses accions en diferents punts de la ciutat com una ocupació a la seu de Caixabank al carrer de la Creu, o una marxa pel centre de la ciutat.