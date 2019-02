Girona recorda que només traurà nius de vespa asiàtica si són un risc

L'Ajuntament de Girona ha indicat que només retirarà els nius de vespa asiàtica que es consideri que són un perill si acaben caient. El regidor de Sostenibilitat i Plagues, Eduard Berloso, ha recordat que a l'hivern els nius estan buits perquè els insectes han marxat o mort i que ja no el tornaran a fer servir perquè no s'ha donat cap cas de reutilització d'un rusc. En tot cas, el representant municipal ha exposat que quan tenen coneixement d'un niu de vespa asiàtica estudien si és convenient retirar-lo per evitar que pugui caure i fer mal a algú. Això afecta els espais públics, ja que en espais privats han de ser els propietaris els responsables de fer retirar aquests ruscs. Recentment vianants i veïns han alertat de la presència d'aquests nius a branques d'arbres de les hortes i de la vall de Sant Daniel. Han quedat ara al descobert, amb la caiguda de fulles, però els insectes fa temps que ja no hi habiten.

De fet, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural indica que «els nius que es trobin inactius a l'hivern ja no es retiraran perquè no són reutilitzats per les vespes i queden abandonats».