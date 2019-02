Llicència definitiva per a la ràdio municipal de Sarrià

El Govern va aprovar atorgar a l'Ajuntament de Sarrià de Ter una llicència de ràdio municipal de forma definitiva per a la prestació de servei públic. Segons va informar l'executiu després de reunir-se dimarts, l'emissora operarà en la freqüència 87.6 MHz.

L'Ajuntament de Sarrià havia sol·licitat la concessió per instal·lar i fer funcionar una emissora de freqüència modulada, a l'empara del Decret 263/1990, de 23 d'octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals d'aquest servei. I ja havia obtingut l'adjudicació provisional d'una emissora per gestionar el servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.



La gestió a concurs

Precisament, fa unes setmanes el consistori va treure a licitació la gestió de la ràdio a una empresa externa a l'ajuntament. El pressupost és de 72.600 euros i el contracte serà inicialment per dos anys amb l'opció de prorrogar-lo dos anys més. L'ajuntament també estableix un seguit de requisits que ha de complir l'empresa que guanyi el concurs. Entre altres, la programació ha de contenir un espai d'informació local, un magazin i un de participació ciutadana. També hi ha d'haver un espai per les entitats, així com difondre l'agenda, el ple i les campanyes municipals.