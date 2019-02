Plana limita la desaparició de material del Bloom a un projecte de cascos neuronals

La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de Girona, Glòria Plana, ha assegurat que la gestió del Bloom mentre va estar en funciomant va ser bona i que no s'haurà de retornar cap subvenció dels fons europeus per la desaparició de material d'aquest projecte de noves tecnologies. «Tot està justificat i certificat per la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, que és qui gestionava els fons europeus- que van servir per comprar material per al Bloom fins al 2015», que és quan es dona per acabat tot el macroprojecte.

Afirma, a més, que en un document de la Fundació del Parc Científic de la UdG s'explica que al parc hi ha en «custòdia» tots els objectes de titularitat municipal en «perfecte estat», a disposició de l'Ajuntament» i «convenientment emmagatzemats», a excepció dels retirats per l'exdirector del projecte, Richard Herbert.

El que mancarien serien objectes vinculats a un projecte denominat «neuroscalextric». Aquest projecte es va tirar endavant, segons la memòria d'activitats, el setembre de l'any 2014 i consistia en fer demostracions amb uns cascos, unes ulleres especials i sistemes sense fils per fer moure cotxes de «scalextric» amb el cervell. Primerament es va fer al Tibidabo de Barcelona i, posteriorment, estava previst en altres indrets (entre d'altres s'apuntava a l'opció de Londres per al 2015).

Aquest material és el que s'hauria reclamat a Herbert que retornés per mitjà d'un document en què la regidora demana a la Fundació del Parc Científic que «requereixi al senyor Richard Hebert el retorn a les instal·lacions del projecte Clúster TIC-Mèdia dels materials retirats per aquest, segons consta a l'administrador concursal del Parc Tecnològic, i alhora proporcioni una relació detallada d'aquests».

La representant municipal explica que han intentat posar-se en contacte amb Herbert amb els dos telèfons de contacte que tenen i que l'exdirector del Bloom mai ha respost les trucades. Li consta que al parc Científic li ha passat el mateix.

Glòria Plana reflexiona sobre el macroprojecte del Bloom, en el qual l'Ajuntament va disposar d'1,8 milions d'euros (50% de fons europeus Feder, el 25% de la Diputació i el 25% restant de la Universitat) per comprar material i engegar el projecte. «No estava mal fet, es va apostar per això perquè algú ho va decidir conjuntament amb el Parc -els tràmits es van iniciar l'any 2008- perquè pensaven que podria tirar endavant i impulsar un petit sector econòmic emergent com ha passat amb les indústies culturals i recreatives».

Considera que està amortitzat

L'actual responsable de la Promoció Econòmica de Girona considera que els diners invertits sí que es van amortitzar i que ho tenen tot acreditat» i amb certificacions» dels organismes competents. «No s'hi van perdre diners perquè es va complir amb els objectius marcats en el projecte inicial. Si no, ens haurien revocat la subvenció. El Bloom va acabar el 2015 i ningú ens ha demanat retornar res», insisteix. A més, recorda que la Direcció General de Fons del Ministeri d'Hisenda va posar el Bloom com a «exemple de bones pràctiques» l'any 2011.

Finalment, deixa clar que, en cas que aquest material que no s'ha retornat acabi perjudicant d'alguna manera l'Ajuntament, «depurarem responsabilitats».