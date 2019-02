El PSC demana a Madrenas que «aparti la política més general» i se centri en Girona

El PSC va criticar ahir que l'alcaldessa, Marta Madrenas, vulgui convertir Girona en la capital de la independència, tal com va afirmar dimarts en la presentació de la seva campanya per a les pròximes eleccions municipals. És per això que els socialistes van demanar-li que «aparti la política més general» i se centri en la ciutat.

La portaveu del grup municipal va recordar que «els talls de llum continuen i que Girona és la ciutat on ha crescut més la inseguretat de tot Catalunya». «L'alcaldessa està absent. No ha donat cap explicació sobre el bluf del Bloom, ha delegat al regidor Berloso els talls de llum i no va dir ni una paraula per justificar el pressupost acordat amb el Partit Popular. En canvi, apareix com a candidata per tornar a dir que Girona ha de ser la capital de la independència», va afegir Paneque. Davant d'això, el PSC considera que «el cicle del govern actual de CiU a l'Ajuntament de Girona està esgotat».