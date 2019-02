Vint-i-cinc anys de l'associació de veïns de Fontajau

El 22 de febrer de 1994 va néixer l'Associació de Veïns Fontajau-Xavier Cugat amb l'objectiu de dotar amb més serveis i equipaments el barri. Avui, 25 anys després, l'entitat continua lluitant per aconseguir millores en els seus carrers i places. La principal demanda és una piscina municipal a l'Esquerra del Ter. «Fa molts anys que la demanem, però mai s'han trobat diners per fer-ho, ni un espai», explica Joan Serra, el primer i únic president que ha tingut l'AV de Fontajau.

Avui arrenca la celebració de l'aniversari de l'entitat amb la plantada d'un arbre commemoratiu a la plaça de la Font, l'epicentre del barri. Al llarg de l'any s'aniran organitzant diferents activitats lúdiques, infantils i culturals; i la celebració finalitzarà amb un llibre on es recollirà la transformació que ha patit el barri aquests 25 anys.

Una de les grans reivindicacions de l'AV de Fontajau ha estat la remodelació del pont de la Barca, un dels principals accessos que uneix el barri amb el centre de Girona. Anteriorment aquest pas es trobava en molt mal estat. «Era molt perillós, estret i amb forats; un pont tercermundista», afirma Serra. L'associació va establir un seguit de negociacions amb el delegat de la Generalitat a Girona que finalment van donar el seu fruit amb la inauguració del nou pont l'any 2000. «Era un tema cabdal pels veïns del barri per poder-nos desplaçar a peu al centre de Girona d'una forma segura», explica el president de l'entitat.

Una altra de les reivindicacions del barri ha estat tenir un punt d'esbarjo i de celebració d'activitats. Avui Fontajau compta amb un centre cívic, una pista poliesportiva i la guingueta. «Això ha permès unir més els veïns i potenciar la pertinença al barri. La gent ara diu que és de Fontajau i després de Girona», explica Serra.

Anteriorment, el barri només comptava amb dos mòduls ubicats al solar dels antics barracons de Dret, al principi de la Rambla Xavier Cugat. Ara els veïns poden gaudir de les desenes d'activitats que es porten a terme al centre cívic. «Va costar molt tenir-lo però ha valgut la pena l'esforç perquè jo diria que de Girona és un dels centres cívics més utilitzats», explica Serra.

Per altra banda, el 2014 es va inaugurar la Guingueta de Fontajau, ubicada a l'avinguda de l'Amical Mauthausen. L'espai, molt reivindicat pels veïns i escollit en els pressupostos participats del 2013, és el punt de celebració de la Festa Major, el Carnaval o els actes nadalencs. L'objectiu amb aquesta construcció era dinamitzar la zona on també hi ha una pista poliesportiva.



Els projectes pendents

Precisament, el projecte més imminent que es farà al barri és la coberta d'aquesta pista. Fa unes setmanes, l'ajuntament va adjudicar els treballs d'aquesta obra a l'empresa Construo Construccions Generals SL per 452.298 euros. El pronòstic no és tan bo per la piscina municipal que el barri porta reclamant des de fa 10 anys. «Encara no s'ha trobat ni el moment, ni la partida econòmica per fer-la, ni s'ha reservat un espai per ubicar-la», explica Serra.

Per altra banda, l'AV Fontajau també demana la remodelació completa de la Rambla Xavier Cugat. «És de vital importància acabar amb aquests treballs perquè la vida comercial en aquest punt ha augmentat», explica el president.

L'AV Fontajau està formada per 24 representants a la junta i una cinquantena de persones a la comissió de festes. Treballen a partir d'una llista de temes elaborada a través de l'opinió dels veïns. Algunes de les qüestions més generals que actualment estan sobre la taula són la neteja i la seguretat. Temes que treballen juntament amb el regidor del Barri, Joan Alcalà, o altres representants de l'ajuntament. Tot amb l'objectiu que el barri segueixi creixent en infraestructures i millorant els seus serveis, com ha estat fent aquests 25 anys.