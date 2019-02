Les brigades municipals de Girona denuncien el mal estat dels seus vehicles

Acció de protesta dels treballadors de les brigades municipals de Girona. Aquest divendres, al magatzem de les brigades, les instal·lacions situades al polígon de Mas Xirgu, van desplegar una pancarta de grans dimensions on es pot llegir: «Per la nostra seguretat, vehicles nous, ja». Des del comitè d'empresa, es va explicar que hi ha alguns vehicles en mal estat i alguns de molt vells que freguen la trentena d'anys d'antiguitat. Alguns tenen la matrícula GI-AH, fet que indica que es van donar d'alta l'any 1989.

La flota té, segons els representants sindicals, una trentena de vehicles i almenys cinc són molt vells. Són els que utilitzen els treballadorsa de fusteria, serralleria, pintura i d'obres. En menor mesura, els de lampisteria i jardineria. En canvi, els de via pública consideren que són adequats.

Alerten que alguns tenen defectes que posen en perill la seva seguretat o s'han hagut de fer reparacions per mantenir, per ­exemple el pany. I recorden que fan servir cada dia els vehicles.

Assenyalen també que quan ho han intentat parlar amb l'Ajuntament, se'ls ha dit que «passen la ITV» i ja han canviat de tema. «Anem amb cotxes que fan llàstima», lamenten. Tampoc comprenen que altres a treballadors se'ls renovi el vehicle automàticament quan el cotxe que utilitzen arriba a un determinat número de quilòmetres però que ells no i que, màxim, reaprofiten algun d'aquests vehicles.



La resposta municipal

El tinent d'alcaldia de Via Pública, Mobilitat i Urbanisme, Joan Alcalà, ha admès que hi ha algun vehicle que caldria ja renovar-se però ha volgut calmar els treballadros recordant que tots passen la ITV, alguns dels quals cada sis mesos, i que això vol dir que compleixen totes les normatives, incloses les de seguretat. Explica que l'any passat van adquirir un vehicle molt car, un camió grua, perquè l'antic sí que tenia molts problemes de seguretat i s'havia de fer el canvi sí o sí. El camió, pel tipus de vehicle, era molt car i això va retardar l'adquisició d'altres vehicles. Es tracta del polèmic camió grua que va circular sense assegurança durant uns mesos i que va tenir un accident.

No obstant això, apunta que aquest any 2019 espera que quan tinguin l'autorització per fer inversions financerament sostenibles destinaran diners a la renovació de la flota. Aquest tipus d'inversions les poden portar a terme les corporacions locals que tenen superàvit, però han de tenir el vistiplau previ de l'Estat.