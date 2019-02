Evacuen pacients i treballadors del CAP de Montilivi a Girona

Un avís de fums i olor a cremat als laboratoris del CAP Montilivi de Girona, situat al carrer del Castell de Solterra, ha obligat a evacuar els usuaris i treballadors del centre. L'avís s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per tres quarts de tres de la tarda . Al cap de pocs minuts, però, ja no es veia fum a la zona. Quatre dotacions s'han desplaçat al lloc i no han trobat l'origen de cap foc. Les tasques es concentren ara en la inspecció de l'aire condicionat de les instal·lacions.