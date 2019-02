Girona es fa enrere i deixarà les parades d'artesans al pont de Pedra

L'Ajuntament de Girona s'ha fet enrere i no canviarà d'ubicació les parades d'artesania que es concentren cada dissabte i en determinats dies festius al pont de Pedra i al seu entorn. La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Glòria Plana, ha explicat que ha decidit «no tocar res» i que «continuïn allà» malgrat que fa uns mesos va exposar que l'Ajuntament tenia la intenció de reubicar-les en tractar-se d'un punt sensible en matèria de seguretat, ja que hi passa molta gent. S'havia arribat a parlar d'altres espais propers, on s'estava estudiant parar, com ara el carrer Santa Clara, l'avinguda Sant Francesc o a la plaça Catalunya.

La idea anunciada era que un cop passades les festes de Nadal i de Reis es prengués una decisió. La nova ubicació havia de ser vigent el dissabte vinent, ja que els artesans poden instal·lar les parades del mes de març al mes de juny i de l'octubre al desembre, amb esdeveniments festius a part. Per tant, les parades tornaran la setmana vinent i ho faran, de nou, al pont de Pedra.

De fet, l'argument del pas de moltes persones sí que es va fer servir per deixar clar que en un futur, si hi ha un nou servei de trenet turístic, no tindrà parada al pont de Pedra, per evitar més aglomeracions a les ja existents en el dia a dia normal i, sobretot, en jornades festives.

Glòria Plana, però, sí que ha indicat que hauran d'obrir un concurs públic per a la gestió del mercat, tal com ha hagut de fer l'Ajuntament en moltes altres fires temporals perquè així ho mana la llei estatal de contractació administrativa.

L'anunci de la reubicació de les parades d'artesania no va agradar als afectats ni a diversos grups de l'oposició que, fa uns mesos, van queixar-se de la intenció del govern municipal i van posar al descobert que els artesans estaven molestos.

Els artesans estan al pont de Pedra de Girona des de de l'1 de setembre de 1994. Hi són cada dissabte i també en tots els esdevenments festius que se celebren a la ciutat, com per Temps de Flors, les Fires de Sant Narcís i les festes de Nadal, entre d'altres. Hi solen participar un mínim de 10 artesans i un màxim de 18, que és el nombre de parades de què disposa l'associació. La seva oferta artesana és «variada i diferent de tot el que es pot trobar a les botigues», i apel·laven a la necessitat del consistori de protegir-los com a tret «diferencial que dona personalitat a la ciutat, en un lloc tan emblemàtic».