Santa Eugènia recuperarà el mes vinent el pont del Dimoni que tenia fa 662 anys

S'està a punt de fer justícia per a Santa Eugènia de Ter. El reivindicat pont del Dimoni comença a tenir l'aspecte original. Aquell que tenia quan es va desmontar fa 51 anys i que s'havia construït fa 662 anys. Com a molt, a finals del mes de març, ja s'hi podrà passar caminant. L'empresa encarregada de fer les obres, Salvador Serra SA, va demanar una pròrroga per acabar els treballs i se li van concedir tres mesos més.

La reconstrucció de la infraestructura va començar el 27 de març i el termini per acabar l'obra era de nou mesos. Però al final el pont del Dimoni haurà necessitat un any per tornar a ser una realitat, pràcticament al mateix lloc d'on va ser extret amb la promesa, per fi complerta, d'una futura reconstrucció. Durant molts d'aquests, per ara, onze mesos, hi ha hagut restriccions de mobilitat. ja que hi ha hagut carrils de trànsit tallats, que han provocat retencions de vehicles. La setmana vinent, però, molt probablement es recuperaran els dos carrils de trànsit en sentit Can Gibert del Pla, segons ha confirmat el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà. És allà on hi ha més retencions. Alcalà ha explicat que només esporàdicament, per alguna tasca en concret, podria haver-se de tornar a tallar temporalment.

En els darrers dies, el pont ha quedat molt més visible perquè s'ha retirat algun material que fins ara tapava part de la infaestructura. A més, la «panxa» del pont ha quedat rebaixada amb els treballs a la plataforma central. Segons el representant municipal, queda només finalitzar els acabats i col·locar una baranes galvanitzades, que han de permetre augmentar la seguretat dels vianants. Aquests detalls pot ser que facin allargar uns dies més dels previstos l'obertura del pont.

La data de finalització dels treballs no permetrà fer cap inauguració de l'obra, que ha costat 408.012 euros, per la proximitat dels diferents comicis electorals. Com a molt es farà un acte de posada en funcionament o simplement s'informarà de l'obertura del pont. I es deixa per més endavant una festa d'inauguració i de recuperació del desitjat pont del Dimoni en què les entitats i els veïns i veïnes de Santa Eugènia hi podrien tenir molt de protagonisme. És per la seva pressió que, en els plens municipals de l'11 de març de 1981 i del 14 de setembre de 2010, van aprovar per unanimitat la reconstrucció del pont. I serà realitat el 2019.