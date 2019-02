Canviem Salt ratifica a Wilder Palacio com a cap de llista

L'assemblea de Salt en comú ha ratificat a Wilder Palacio com a candidat a les properes eleccions municipals. Posen en valor la feina feta durant aquest mandat i volen aprofitar la experiència obtinguda. D'altra banda, la candidatura continua amb la participació dels tres partits que conformen la candidatura: ICV, EUiA i membres del cercle de Podem Salt.

A la llista igualment hi haurà persones independents que volen treballar pel municipi des de la candidatura municipal, com és el cas d'Arantza del Valle, professora a la UdG, Simon Càmera, integrador juvenil i altres candidats com a Francesc Ortega militant d'EUiA i Francesc Martínez informàtic a l'UdG , Xevi Vives treballador del servei d'escombraries de Salt, Teresa Cairó, treballadora a l'administració.

La voluntat de la candidatura és que la seva llista sigui un reflex de les persones que viuen al municipi i d'aquesta manera integrar diferents punts de vista a un possible govern del grup municipal.