Comença la retirada de material per l'enderroc de l'antiga Sala de Ball

Un pas més en l'imminent enderroc de l'antiga i sala de Ball de Girona. Fa només unes setmanes, s'estaven fent prospeccions geotècniques per conèixer el subsòl de la zona just a la portada de l'històric edifici i avui hi havia un grup d'operaris retirant material de l'interior de l'immoble que s'ha optat per retirar perquè no siguin cap impediment en l'enderroc de l'antiga sala de festes. Tot plegat està encerclat de tanques i cintes que impedeixen el pas per la vorera i aparcar en els estacionaments laterals de la carretera.

A inicis del mes de gener, la promotora que va comprar aquest edifici i una nau que hi ha al costat i que havia funcionat com a botiga de calçats a baix preu, va obtenir el permís municipal per poder començar a tirar a terra les dues edificacions.

Al seu lloc s'hi ha de construir un bloc de pisos que tindrà uns baixos i quatre plantes d'alçada, tal com està permès a les edificacions dels costats. La compra dels dos locals per part del grup lleidatà Sorigué va fer-se discretament, fins que la discoteca que ocupava la sala de ball, Euphoria, va tancar les portes a finals de l'any 2017. Aleshores Diari de Girona va revelar que l'havia adquirit aquesta promotora amb la intenció de fer-hi habitatges. Tant l'enderroc com la construcció dels pisos es preveu complex per l'alta presència i moviment de maquinària i de camions en una de les principals artèries de circulació de la ciutat, malgrat que no es preveu que calgui tallar cap carril de trànsit.

De moment, l'empresa encara no té la llicència per poder construir pisos, però ja està en contacte amb l'Ajuntament per tenir a punt tota la paperassa necessària de les diferents institucions que es requereixen. De fet, la idea és poder començar la construcció dels pisos just després d'acabar les obres d'enderroc.

L'any passat, després que la discoteca abaixés les persianes, també es va retirar diferent material de l'interior de l'equipament. En aquella ocasió eren aparells i objectes vinculat sobretot a l'activitat musical. Ara però, s'estan traient sobretot fustes i altres elements. La sala de ball tenia uns 1.600 metres quadrats, que, amb alguns alts i baixos, s'havia convertit en un gran referent gironí, acollint multitud d'activitats musicals i socials, sobretot a la nit.