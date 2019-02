Girona anuncia la creació d´una subcomissaria de policia a la frontissa de Santa Eugènia

Girona comptarà a finals d'any amb un nou equipament policial al qual s'ha batejat com a subcomissaria. S'ubicarà en una masia situada a la frontissa a Santa Eugènia. Una àrea amb alguns problemes de convivència.

Aquest edifici, can Burrassó, albergarà agents de la policia municipal que treballen entre els barris de la zona. L'alcaldessa Marta Madrenas destaca que la ubicació és important, ja que es trobarà a tocar en dos dels barris més poblats de la ciutat: Can Gibert del Pla i Santa Eugènia. I també ressalta que servirà per donar més seguretat a la zona de les Hortes.

El cap de la Policia municipal Joan Jou destaca que aquest equipament "agilitzarà" la tasca policial i la "capacitat de reacció".

L'ajuntament ja treballa en el procés de redacció del projecte per a l'adequació de la masia. La qual han explicat en roda de premsa es troba en bon estat i caldrà fer-hi poca reforma. El que s'hi preveu és segurament segons han apuntat és deixar-la amb dues plantes -ara en té una tercera que és un altell- i arreglar la zona de garatge.

Quan funcioni l'equipament s'hi preveu poder recollir denúncies i a banda donar serveis per als propis policies que no caldrà que es desplacin a la comissaria principal.

El cap de la policia diu que per ell hi hauria d'haver dos policies de forma permanent a l'edifici donant atenció. Normalment a la zona hi ha de mitjana patrullant deu policies al dia. Uns agents que ara treballarien des de la nova subcomissaria.

Aquesta és el primer equipament que d'externalització de la Policia municipal. L'alcaldessa no ha tancat portes si acaba funcionant el model, que s'exporti en algun altre lloc de la ciutat, si així es desprèn també de l'anàlisi policial.

L'ajuntament invertirà 180.000 euros previstos en el pressupost per l'adquisició de la masia de Santa Eugènia. L'alcaldessa veu també simbòlic haver comprat un edifici antic per ubicar-hi un nou equipament. Ha recordat que el nou pont del Dimoni que aviat s'obrirà al pas de la gent també va en aquesta línia de recuperació d'elements de Santa Eugènia de quan era poble.

Aquesta comissaria era una de les promeses del govern local per aquest barri i també una reivindicació veïnal. Avui l'alcaldessa ha explicat que ja s'ha informat del futur equipament policial a la presidenta l'Associació de Veïns de Santa Eugènia.