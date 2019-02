Suspès el judici contra cinc acusats de destrossar els «tòtems de la Dignitat» de Girona

El judici contra cinc acusats de destrossar els "tòtems de la Dignitat" de Girona l'abril passat s'ha suspès. El Jutjat d'instrucció 1 de Girona ha acordat la suspensió, atenent a la petició de l'advocat de l'ANC que va denunciar els fets, perquè no havien citat un dels agents de la Policia Municipal que va identificar els sospitosos. Els cinc acusats s'enfronten a pagar una multa i una indemnització de 305 euros (pels desperfectes causats) per un delicte lleu de danys. El jutjat ha fixat de nou el judici per a principis de maig. Segons va denunciar l'ANC, un grup d'encaputxats va arrancar les lones amb els retrats dels presos i els exiliats que hi havia situats a la plaça dels Manaies de Girona.

L'advocat de l'acusació, en representa l'ANC com a propietaris dels tòtems malmesos, ha recordat abans de l'inici de la vista que els fets es remunten a l'abril passat, quan un grup d'encaputxats va destrossar les escultures on hi apareixien retrats dels líders independentistes empresonats o a l'exili. "Les persones enjudiciades són les que la policia va identificar com les que suposadament van malmetre els tòtems arrancant les cares dels polítics", ha explicat Josep Viella.

Quan els cinc processats ja estaven asseguts al banc dels acusats a punt de començar el judici, però, l'acusació ha sol·licitat que se suspengués perquè no s'havia citat un dels agents de la Policia Municipal. Segons l'advocat, el seu testimoni era clau perquè va ser un dels policies que va participar en la identificació dels sospitosos, uns carrers més enllà del lloc on s'havien causat els desperfectes.

La fiscalia no s'ha oposat a la petició. Sí que ho ha fet l'advocat de la defensa, Sergio Noguero, perquè entenia que amb la declaració d'un dels dos policies ja n'hi havia suficient per detallar com havia estat la identificació. Tot i això, la magistrada ha acordat la suspensió i ha assenyalat una nova data per al judici, que es farà a principis de maig.

Els cinc acusats s'enfronten a pagar, de forma solidària, 305 euros pels desperfectes que van causar. A més d'una multa com a suposats autors d'un delicte lleu de danys. Aquesta multa es calcula, en cas de condemna i ja en sentència, en funció de les possibilitats econòmiques de cadascun.

La Policia Municipal de Girona va identificar cinc dels suposats encaputxats que van fer malbé els "tòtems de la Dignitat" que l'ANC havia instal·lat a l'exterior de l'edifici Santa Caterina de Girona.

Les nou escultures –o tòtems- estaven recobertes amb lones on hi havia els retrats dels consellers destituïts, el que estan a l'estranger i els 'Jordis'. Les van crear un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) per denunciar que hi hagi "presos polítics" i "exiliats" a Catalunya. A Girona, inicialment es van col·locar a la plaça Independència, però just abans de Sant Jordi es van traslladar a la plaça dels Manaies.

La Policia Municipal va identificar, poc després dels fets i uns metres més enllà de la plaça, quatre dones i un home amb edats compreses entre els 32 i els 59 anys. Arran de la intervenció policial, l'ANC va poder recuperar algunes de les lones que els encaputxats s'havien endut.

Els tòtems van rebre diferents atacs mentre van estar a Girona.