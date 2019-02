El Festival del Circ carrega contra la CUP i nega que rebi un tracte de favor

El director del Festival Internacional del Circ de Girona, Genís Matabosch, ha negat qualsevol tipus de "tracte de favor" per part de les administracions que hi participen. Matabosch ha recordat que la col·laboració pública representa un 29% del pressupost del festival i consta de tres subvencions: una de la Generalitat de Catalunya, una altra de la Diputació de Girona i una última de l'Ajuntament. Cada una d'elles supera lleugerament els 60.000 euros.

A finals de gener, el grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Girona va denunciar que el consistori donés un tracte de favor als organitzadors del circ perquè els perdonaven la taxa d'ocupació de l'espai públic. Davant d'aquestes acusacions, Madrenas ha anunciat que "s'ha pagat el que s'havia de pagar". De tota manera, el director del festival, Genís Matabosch, ha recordat que "tots els festivals que tenen un conveni amb l'Ajuntament de Girona no paguen el lloguer dels equipaments".

A més, Matabosch ha detallat que com que Fira de Girona no és un equipament completament públic, la fundació Circus Arts Foundation –que organitza el festival del circ- ja ha pagat 28.995,35 euros a Fira de Girona per utilitzar els seus espais. "M'indigna, em molesta i m'ofèn que m'acusin de tracte de favor", ha reblat Matabosch.



Ni una petició d'artistes per utilitzar la Cúpula de les Arts

D'altra banda, el director del festival s'ha mostrat "sorprès" que alguns artistes i companyies circenses s'haguessin queixat de la manca de contractació dels professionals locals en el festival. Davant d'això, Matabosch ha recordat que des del primer dia hi ha la Cúpula de les Arts disponible "sense cap càrrec" per assajar i portar-hi a terme espectacles de circ.

De tota manera, el també responsable d'aquest equipament privat a la ciutat, Genís Matabosch, ha afirmat que des de l'octubre "no hem tingut ni una sola petició" per part de cap artista. A més, ha assegurat que van haver de buscar un espectacle de circ "a corre-cuita" per programar-lo durant el festival perquè volien donar a conèixer auqestes instal·lacions.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona també s'ha mostrat "oberta a qualsevol proposta" que plantegin les companyies de circ, però ha remarcat que fins a dia d'avui ningú els hi havia presentat cap projecte. Tot i així, ha anunciat que si tenen cap idea de fer un espectacle, que vagin a presentar-lo a l'Ajuntament. "Des de fa anys estem al costat dels nous talents", ha conclòs Madrenas.