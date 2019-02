L'estació d'autobusos de Girona incorpora un espai gratuït per reparar la bicicleta

L'estació d'autobusos de Girona ha incorporat el primer Punt Bici de les comarques gironines. Es tracta d'un espai d'accés lliure i gratuït equipat amb les eines necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a la bicicleta, com ara inflar les rodes, collar cargols, ajustar els frens, reparar una punxada o canviar les rodes. En l'àmbit català, és l'onzè que s'obre al territori i ha estat possible gràcies a un conveni entre CIMALSA i el RACC.

La instal·lació donarà servei tant als passatgers de les estacions d'autobusos i d'AVE, que reben 15.281 persones de mitjana per dia, juntament amb els veïns de la ciutat de Girona que es mouen en bici. Es calcula que cada dia es fan més de 5.300 desplaçaments en bicicleta a la ciutat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha remarcat que iniciatives com aquestes "demostren la voluntat dels agents públics i privats de treballar plegats i de forma ingent per a la mobilitat sostenible i segura a la ciutat" i ha refermat el compromís de l'Ajuntament amb les vies pedalables i el foment de l'ús de la bicicleta. Precisament, la setmana passada el consistori va presentar una campanya per fomentar la convivència entre bicis i vianants a la ciutat.

En la presentació d'aquest dimarts, també hi ha participat el president de CIMALSA, Enric Ticó, i el president del RACC, Josep Mateu. Aquestes dues entitats han signat un conveni per fer possible la instal·lació del Punt Bici a Girona. L'objectiu final és "donar millors serveis a les persones usuàries de l'estació d'autobusos de la ciutat i fomentar la intermodalitat en el transport públic de la seva àrea d'influència". Aquest és l'onzè Punt Bici que s'instal·la a Catalunya i el primer de les comarques gironines.