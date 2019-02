Els Mossos detenen una treballadora de la neteja per robar joies d'un pis de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 34 anys, i veïna de Girona, com a presumpta autora d'un delicte de furt.

El passat 19 de febrer agents del Grup de Proximitat dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona, encarregats de supervisar les fitxes dels establiments autoritzats per comprar i vendre joies i or, van localitzar les vendes d'unes joies que els van semblar irregulars.

Davant aquestes sospites els agents van començar a indagar la lícita procedència de diverses arracades, aliances, cadenes i penjolls d'or que s'havien portat a una botiga de Girona.

Les investigacions van determinar que una sola dona tenia molts moviments de compra, venda i empenyorament de diferents tipus de joies d'or en els darrers anys.

Els mossos van concloure la investigació amb la detenció, dilluns, d'aquesta dona a Sant Gregori, que treballava en un domicili de Girona fent tasques de neteja a través d'un servei empresarial.

Un cop els mossos van alertar als propietaris que les joies localitzades podien ser seves, aquests ho van verificar, i van reconèixer que tenien les joies molt ben guardades i que, fins al moment, no les havien trobat a faltar.

Immediatament les víctimes van acomiadar la treballadora i van comprovar que també els faltaven diversos efectes d'ús personal, com ulleres de sol.

La investigació no es dona per tancada i s'està indagant si hi hauria més víctimes afectades i més casos de compravenda irregular de joies.

La detinguda, amb antecedents per fets similars, va passar el dia 26 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.