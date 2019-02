«Quan sigui gran, m'agradaria ser mossa d'esquadra»

L'escola Carme Auguet es troba al barri de Pont Major de la ciutat de Girona. Aquest centre escolar compta amb un projecte i també ha centrat la seva Setmana Cultural a reforçar el paper de la dona al món laboral.

Es tracta d'un col·legi i d'un barri amb molta multiculturalitat i on també hi ha un alt nombre d'alumnes immigrants. Aquesta realitat es tradueix, com explica el mestre d'Educació Primària Sergi Prat, que hagin detectat que «moltes dones, no totes, tenen un paper molt rellevant a la família però, en canvi, les anul·len entre cometes en alguns àmbits de la vida social i laboral».

Per tal que de ben petits els nens i nenes vegin diferents models de dones, es fan diverses activitats. Una d'elles és una xerrada dels Mossos d'Esquadra que es va fer fa pocs dies a l'auditori de la seu de la Generalitat. Aquí, el que es buscava era mostrar que l'ofici de mossa d'esquadra pot ser ben vàlid per a qualsevol de les futures dones que sortiran d'aquest centre educatiu. Les agents els van mostrar la professió i també van incidir que el de mosso d'esquadra és un ofici on també hi ha moltes dones. A la Regió Policial de Girona, amb dades de 2018, hi havia més de 442 dones al cos dels Mossos, del total de 1.839.

Durant la xerrada, es va preguntar a la quarantena d'alumnes assistents -de primer a tercer de primària- quines professions voldrien ser de grans. I algunes de les nenes es van mostrar amb moltes ganes de ser dones policia. A banda, també van dir que volien ser advocades, entre d'altres.

El mestre assegura que el que cercava l'activitat era sobretot que a través de diversos models laborals de dones, aquestes nenes que potser a casa no veuen futur laboral per a la dona, «ampliïn la seva perspectiva i que en definitiva vegin que hi ha oportunitats i que poden créixer com a dones i persones de la societat».

L'agent dels Mossos de l'oficina de Relacions amb la Comunitat, Sònia Alcarria, va començar l'activitat explicant que ella feia més de 18 anys que era al cos dels Mossos i que quan va començar, ja n'hi havia alguna. Unes dones policia que cada vegada s'han anat incorporant més al cos i que n'hi ha diverses que ja ostenten càrrecs.

A la Regió Policial de Girona, per exemple, hi ha una inspectora; sis sotsinspectores; 10 sergents; 39 caporals i 386 agents dones. Tot i això, Alcarria va reconèixer que si bé és un cos amb prop del 20% de dones, en canvi, «queda molta feina per fer ja que en alts càrrecs aquest percentatge disminueix i molt».



Oficis de dones i d'homes

Per tal de motivar els més petits durant la xerrada, l'agent, juntament amb una altra companya, van intentar fer que participessin en tot moment. Se'ls va preguntar si coneixen per exemple una història, la d'una nena que volia ser «bomber» perquè creia que la professió de bombera no existia.

Una història que mostra que la majoria de llibres que la petita consultava, explicava la mossa, sempre deien que l'ofici era d'homes i a les fotos només hi apareixien homes. Això va fer que bombers d'arreu del món enviessin fotos a la nena perquè veiés que aquest ofici, com molts, no sols són d'homes.

Amb aquest exemple va voler explicar que «és important que les nenes i nens tinguin ja des de ben petits referents tant masculins com femenins dins el món laboral i a més, concretament en feines que al llarg dels temps han estat relacionades directament amb els homes».

Durant la xerrada, també es va passar un vídeo protagonitzat per nens i nenes que mostrava en què consisteix la professió dels Mossos d'Esquadra. Un vídeo molt amè i preparat pels més petits per tal que veiessin que per exemple, poden ser científics i acabar essent homes o dones policia. O si els agraden els animals, poden formar part de la Unitat Canina.

Després de la xerrada, els nens i nenes van fer preguntes a les policies sobre el seu dia a dia. I per acabar, l'oficina d'atenció ciutadana de la seu de la Generalitat i van poder pujar a un cotxe policia. El mestre va explicar que l'objectiu de l'activitat i el seu model d'escola és «modelar, donar exemples abans d'intentar treballar» i perquè els més petits puguin tenir «models i puguin construir una ment i opinió més crítica de la societat» on viuen.