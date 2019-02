La treballadora social Núria Pi serà a la llista de Marta Madrenas a Girona

Núria Pi Méndez, treballadora social amb una "àmplia experiència en la defensa dels drets de les persones amb discapacitats" és la primera de les noves incorporacions a la candidatura de Junts per Catalunya que encapçala l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas, segons va informar ahir la candidatura.

Núria Pi és veïna de la Devesa, té 40 anys, està casada i és mare de dues nenes. La seva activitat té una clara connotació vocacional, ja que des de la joventut ha col·laborat en programes adreçats a millorar la vida de persones amb dificultats. Actualment és responsable de l'àrea jurídica de Support - Fundació Tutelar Girona.

Tota la seva carrera professional l'ha desenvolupat en l'àmbit de la protecció jurídica de les persones amb discapacitat, també formant professionals de l'àmbit social. Ha estat ponent en jornades, cursos i congressos a nivell nacional i internacional.

El seu compromís "en la defensa dels drets i les llibertats de les persones, i la seva concepció més moderna del que han de ser els serveis socials, en tant que pròxims, comunitaris, transversals i preventius", han estat els principals motius pels quals Marta Madrenas l'ha volgut incorporar al seu projecte, segons un comunicat de la candidatura.

Nuria Pi ha col·laborat en diferents plataformes de defensa dels drets de les persones, com ara la Fundació Vicente Ferrer i Save the Children, i també en d'altres de defensa de la cultura i la llengua catalanes com Òmnium Cultural, d'on és sòcia.