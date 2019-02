La FOEG alerta que si els busos no es poden aturar al Barri Vell de Girona hi haurà afectació econòmica

Ja s´està senyalitzant la zona on a partir de demà no hi aparcaran busos.

La FOEG se suma a la reclamació d'Asetrans, que ha demanat a l'Ajuntament de Girona que posposi la seva decisió d'anul·lar la zona d'aparcaments per a autocars turístics que hi ha al Barri Vell, que es faria efectiva a partir de demà. La FOEG demana que s'obri un diàleg amb el consistori per trobar solucions que no afectin als sectors del transport, turisme i comerç de la ciutat i a la mobilitat dels turistes.

L'opció que ha triat el consistori "afectarà molt negativament a les persones amb menys mobilitat, com poden ser els turistes d'edat més avançada, i també als alumes d'escoles que visiten el barri vell i que es veurien obligats a caminar més de 1,5 quilòmetres", indica la FOEG. A més d'incentivar l'ús del vehicle privat i anar en contra de la sostenibilitat, la FOEG considera que la mesura del govern local perjudica l'economia de la ciutat.

"Demanem que almenys hi hagi una zona de parada per els autocars al Barri Vell i que l'Ajuntament no prengui les decisions de manera unilateral", afirma la FOEG. "Pensem que es pot arribar a un acord per descongestionar la zona de la copa però que a la vegada hi hagi la possibilitat de descarregar els turistes i escolars a un lloc proper sense que es vegin obligats a caminar tant o a fer ús de vehicles privats", remarca la Patronal.

L'Ajuntament vol eliminar les zones d'aparcament per a autobusos que hi ha al carrer Berenguer Carnicer i al passeig José Canalejas i que els conductors vagin a aparcar a Fontajau o a l'Estació d'autobusos –al parc Central. La FOEG recorda que a l'Estació els autobusos hauran de pagar, un fet que encarirà els preus del transport.

