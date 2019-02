Girona convertirà el Xalet Soler en una Casa de la Tecnologia

Girona ha presentat avui la Casa de la Tecnologia, un punt que pretén aglutinar totes les accions estratègiques envers el foment d'aquest sector. L'espai s'ubicarà a l'emblemàtic Xalet Soler, situat a la carretera Barcelona número 155-157 i propietat de l'ajuntament. Es tracta d'un equipament d'uns 300 metres que acollirà tallers i sessions formatives envers les matemàtiques, la robòtica i les ciències. A més, el jardí del xalet estarà obert a la ciutadania com un parc més de la ciutat.

La nova Casa de la Tecnologia albergarà la futura seu gironina del Museu de les Matemàtiques; diversos espais de formació i tallers en ciència i tecnologia per als centres escolars i per a l'alumnat de primària i secundària, especialment centrats en matemàtiques i robòtica, i una zona col·laborativa i de coworking digital i tecnològic obert a tothom. L'edifici, que acollirà també dependències municipals amb un equip tècnic dedicat al foment de la tecnologia, està just al davant de l'espai de l'antiga fàbrica Simon, on s'ubicarà pròximament el nou institut Ermessenda de Girona.

"Aquest serà un espai obert de foment i dinamització de la tecnologia enfocat a l'educació i a la formació per a tota la demarcació. Es tracta d'un sector clau per a la societat que cal inculcar als infants i jovent", ha explicat l'alcaldessa Marta Madrenas, durant la presentació del projecte. A l'acte també hi ha assistit el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, Glòria Plana.

L'obertura d'aquest nou espai va acompanyat d'una estratègia per convertir tot el territori gironí en líder del sector tecnològic. La inauguració de la Casa de la Tecnologia significarà la culminació del pla de foment de les vocacions tecnològiques que s'està treballant des de fa dos anys des del consistori. El projecte està enfocat als joves i, sobretot, al col·lectiu femení, ja que es preveu que els llocs de treball de qualitat i sostenibles dels propers anys siguin en l'àmbit tecnològic i digital i actualment les dones ocupen només entre el 15% i el 25% d'aquestes professions.

La futura Casa de la Tecnologia es planteja com un "espai visible que es reconegui com un punt aglutinador de totes les accions estratègiques en el foment de la tecnologia que es portin a terme des de l'Ajuntament i des d'altres entitats", ha ressaltat l'alcaldessa, que ha indicat que ja s'han establert contactes amb la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Generalitat, patronals, entitats i associacions relacionades amb la tecnologia per explicar-los el projecte i convidar-los a participar-hi.

A més, l'alcaldessa ha volgut agrair i remarcar la col·laboració de la Diputació de Girona en la futura adequació de l'espai del Xalet Soler. Tal com ha assenyalat Miquel Noguer, des de la Diputació es buscava un espai per ubicar de forma permanent el Museu de les Matemàtiques a Girona després del pas de l'exposició "Experiències matemàtiques" a la Casa de Cultura entre el 29 de novembre i el 29 de gener.



Un parc més per la ciutat

Amb l'adequació del Xalet Soler, es preveu obrir al barri i a la ciutadania l'espai verd que envolta la casa, una zona d'estada i jardí que serà públic i que servirà com a zona de pas i de descans per als veïns. Aquest nou projecte formarà part de la remodelació de l'entrada sud de la ciutat i del carrer de Barcelona, que ha de ser "menys carretera i més carrer", tal com ha assenyalat l'alcaldessa.

El Xalet Soler es va construir entre els anys 1940 i 1941 i és obre de Ricard Giralt. La casa ocupa una parcel·la de 2.626 metres quadrats, amb 775 metres quadrats de superfície construïda i té tres pisos: una planta semisoterrada, una planta baixa i un primer pis. L'edifici està catalogat per l'Ajuntament de Girona.