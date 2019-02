Guanyem Girona rep el suport de la diputada Elisenda Alamany

L'alcaldable de Guanyem Girona, Lluc Salellas, i els primers candidats de la formació, s'han reunit amb la diputada Elisenda Alamany per parlar sobre el treball municipalista de la formació. Alamany ha expressat el seu suport al grup polític, ja que considera que ara és "més necessari que mai la construcció de candidatures àmplies que agrupin a persones i organitzacions que aposten per obrir els ajuntaments i posar-los al servei de la gent".

Els representants van explicar a la diputada el projecte que planteja Guanyem per a la ciutat, així com el treball que s'està desenvolupant des de fa mesos. Salellas ha declarat que "s'està construint un projecte transversal que engloba sensibilitats molt diverses amb l'objectiu de bastir un projecte de ciutat on tothom tingui cabuda".

Després de conèixer de més a prop les propostes de la formació, la diputada ha expressat que "només des d'idees noves i projectes renovats sortirem de l'estancament i la crisi que vivim, construint així un nou futur millor per a tots i totes". Precisament, la setmana passada la diputada va anunciar que deixava Catalunya En Comú Podem per impulsar un nou partit: Nova.

Els membres de Guanyem han aprofitat per explicar a Alamany com s'està elaborant el programa electoral, que actualment es troba en fase de recopilació de propostes a través de les més de 20 taules obertes que s'estan organitzant.