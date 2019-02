L'Ajuntament instal·larà contenidors intel·ligents a un sector de la plaça de Catalunya de Girona

L'Ajuntament de Girona implementarà un nou model de recollida selectiva amb contenidors intel·ligents a un sector de la plaça de Catalunya. El sistema estarà adreçat tant als domicilis particulars com als establiments que hi ha a la zona i està previst que entri en funcionament la segona quinzena del mes de març.

Els contenidors intel·ligents permeten, a través d'una targeta electrònica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d'un habitatge o d'un establiment concret. Els contenidors estaran tancats i només s'obriran amb aquesta targeta que facilitarà l'Ajuntament a les persones autoritzades. D'aquesta manera, es podrà controlar l'ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Els residus es podran dipositar entre les 7 h i les 22 h d'acord amb la fracció que correspongui segons el calendari. Caldrà que es col·loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l'Ajuntament facilitarà i que identificarà cada habitatge o establiment.

Tal com ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, "aquesta és una iniciativa que ha de possibilitar que en un futur no gaire llunyà Girona es converteixi en la primera ciutat mitjana de Catalunya d'aplicar el pagament de taxes per generació de residus". "Hem d'aprofitar els sistemes que apareixen gràcies a les noves tecnologies, que ens permeten una gestió més moderna i eficaç, que aporti beneficis tant a la ciutat des del punt de vista sostenible com als veïns des d'un punt econòmic", ha afegit.

El regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, acompanyat de personal tècnic municipal, va explicar ahir el nou sistema als veïns i veïnes i als establiments del sector implicat de la plaça de Catalunya.