Veïns del sud de Sant Narcís pengen pancartes cansats dels robatoris

«No cal que entreu, no queda res», «Volem viure tranquils. Més policia» «Més policia, menys robatoris. Solució ja», «Estem farts de robatoris», «Et veig, lladre» o «Aquest bloc no és un self-service». Són algunes de les pancartes que han aparegut en diferents blocs de pisos de la zona sud de Sant Narcís. Sobretot al carrer Cartagena. La presidenta de l'Associació de Veïns del Sud de Sant Narcís, Maria Dolors Hernández, explica que tant aquest carrer com altres propers, com ara Empúries, Bilbao o Valladolid, han patit les conseqüències de la visita dels lladres. I se n'han cansat. Consideren que hi hauria d'haver més policies per assegurar la seva tranquil·litat.

De fet, tot aquest seguit de robatoris i accions de vandalisme en aquesta zona, com en la resta del barri, va tenir un dels seu màxims exponents a finals d'any just quan es va saber que catorze policies s'acollien al dret de la jubilació anticipada i quan l'Ajuntament va fer pública una reorganització del cos policial que els deixava sense els agents de barri. Maria Dolors Hernández exposa que aquests policies anaven molt bé perquè eren interlocutors directes i es coneixien molt bé el barri i tot el seu entorn. Les conseqüències de la reorganització «preocupen» molt a l'entitat veïnal, que considera que estan «a la zona calenta del vandalisme i els robatoris».

La presidenta de l'Associació de Veïns considera que falten agents de la Policia Municipal per complir la ràtio recomanada per a una ciutat de 100.000 habitants. Aproximadament en caldrien una cinquantena més. També apunta que hi ha pocs mossos d'esquadra. «Al barri hi ha la sensació que hi ha pocs policies i que falten mossos», exposa.

Per tot plegat, fa unes setmanres, des de l'Associació, es va organitzar un sistema de comunicació entre veïns, que parteix dels grups de Whatsapp que tenen moltes associacions de veïns per estar en contacte amb la policia en casos de robatoris o d'incivisme.

Ells consideren que, de vegades, no hi havia una resposta prou ràpida, no hi havia prou coordinació policial o que la manca d'anonimat feia que algunes persones optessin per no participar al grup, i han creat una fórmula amb la qual totes les queixes es transmeten a dos números de telèfon concrets, que corresponen a dos membres de la junta de l'Associació, encarregats de la seguretat. Fa uns dies es van distribuir cartells a tots els edificis, perquè es posin als portals d'entrada dels blocs d'habitatges, informant d'aquest sistema de comunicació i dels números de telèfon.