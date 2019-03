Mas presenta Margarita de Arquer com a líder de Junts per Salt

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha participat avui en l'acte de presentació de la candidata a l'alcaldia per Junts per Salt, Margarita de Arquer. La Casa de Cultura les Bernardes, on s'ha celebrat la jornada, s'ha omplert de gom a gom amb, fins i tot, gent dreta per seguir la presentació.

Nascuda el 5 de maig de 1954 a Salt, de Arquer és llicenciada en Biologia. Va militar al PSC i entre 1993 i 1995 va ser regidora de Sanitat i Consum a l'Ajuntament de Salt amb Xavier Corominas com a alcalde. L'any 2007 va convertir-se en la número 3 de la candidatura encapçalada per Iolanda Pineda, que va guanyar els comicis i va passar a encarregar-se de les àrees d'acció social, solidaritat, salut i control de plagues. Ara, però, de Arquer encapçalà la llista de Junts per Salt.