L'Ajuntament diu que serà un «benefici per a tota la ciutat» evitar els busos al Barri Vell

L'Ajuntament de Girona no es planteja ajornar la decisió d'eliminar l'aparcament de busos turístics al Barri Vell. La regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, Glòria Plana, entén que en un principi suposi un "trasbals" per als operadors turístics però sosté que és una decisió meditada i treballada amb el sector. Plana defensa que, a la llarga, suposarà un "benefici per a tota la ciutat". La regidora insisteix que les zones alternatives d'aparcament previstes per l'ajuntament –a l'estació d'autobusos i a Fontajau- estan molt a prop del centre. "Estan a deu minuts", ha dit la regidora, que surt al pas de la crítiques rebudes per la patronal FOEG o Asetrans. Plana destaca que, en el cas de grups d'escolars que visitin la ciutat, podran baixar dels busos al carrer Berenguer i Carnicer perquè els menors no hagin de fer tant recorregut a peu.