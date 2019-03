Milers de gironins es queden sense Internet a causa d´una avaria de Movistar

Diverses zones de Girona -on viuen milers de ciutadans- s'han quedat sense Internet a causa d'una avaria de Movistar. Aquesta ha començat al voltant de les 8 del matí i de moment encara continua sense resoldre's. La incidència ha estat de caràcter generalitzat a causa d'un problema a la central que ha deixat diversos clients sense fibra òptica.



El radi d'afectació és ampli i concentra diferents barris de la ciutat, des de la zona on hi ha ubicat el col·legi Masmitjà, passant per la plaça Independència i comprenent també els voltants del carrer Francesc Civil. En aquests moments s'està treballant per arreglar l'avaria sense una previsió exacte.



Alguns usuaris han fet públiques les seves queixes a través de Twitter, on han manifestat que la companyia "no els ha donat cap explicació al respecte".







No hi ha Internet de @movistar_es a moltes zones de #girona com a mínim des de les 8 del matí. La companyia no dóna cap explicació ni previsió. Molt explicar meravelles al #MobileWorldCongress2019 però la realitat és una altra. @SERGirona @DiarideGirona @elpunt — Esteve Pujol (@EstevePujol) 1 de marzo de 2019