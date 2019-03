Té 50 anys i és fill de Salt. És industrial i porta més de quatre anys exercint de president però el seu vincle amb el Salt Gimnàstic Club és de més d'una dècada. Al club hi ha gent de Salt, Girona, Cassà, Palafrugell i de les comarques barcelonines. Aspira a fer pujar un esglaó al club dotant-lo de major nivell de professionalització.

El premi Tres de març és més important que guanyar un campionat?

Tractant-se del màxim reconeixement que dona l'Ajuntament, als clubs ens fa molt contents perquè el jurat, per unanimitat, a part dels mèrits esportius, també valora el que fem a nivell de formació de gimmastes, de persones i que portem el nom de Salt arreu de l'Estat i, fins i tot, a fora. És millor que un campionat.

Quins valors transmet el club?

El treball en equip, l'esforç diari per aconseguir una fita, el companyerisme... Hi ha gent que comença amb tres anys i ho deixa amb 18 o 19. Passen moltes etapes al club. Creiexen junts. Aprenen disciplina i respecte, que els hi serveix pel dia de demà. Pels estudis, per la feina€. normalment, un bon gimnasta sol ser un bon estudiant i una bona persona. Tenim 400 nenes i nens€ no tots estan a l'elit però quan els surten malament les coses, van pressionats pels estudis o per problemes a casa o amb els amics: el gimnàs, estar junts, fer esport, tot això sol ser una teràpia.

A Salt hi ha molta diversitat. Un repte?

Vam començar al carrer Doctor Ferran, després vam passar a una nau al carrer Pere Coll i ara estem en una instal·lació esportiva€ Tenim una bona relació amb l'Ajuntament€ Girona potser està més de moda a nivell d'esport, però a nosaltres tothom ens coneix com «El Salt». Som «El Salt». No diuen el Salt Gimnàstic Club, diuen «El Salt». Ens omple d'orgull que el nom de Salt es conegui arreu del país per moltes altres coses que per les que, desgraciadament, quan es diu el nom de Salt es vincula a problemes.

Què destaca dels 40 anys d'història del club?

Un moment àlgid va ser inaugurar les instal·lacions on som ara, el 2008. Vam aconseguir fer un torneig internacional amb gent d'Itàlia i Romania, hi ha hagut el debut de gimnastes amb la selecció espanyola com la Clàudia Vilà, que va ser la primera. El 2017 vam quedar campions d'Espanya en categoria absoluta femenina i masculina€.

Són 400 esportistes... poden créixer més?

La intenció és no parar-nos aquí. Estem buscant noves fórmules de creixement. Fem tornejos, casals d'estiu, Setmana Santa, Nadal€.per anar captant gent.

Com s'imagina el club d'aquí a 40 anys?

Som una entitat sense ànim de lucre. Ara hem d'intentar professionalitzar-ho tot molt més. Treballem en deixar de ser un club casolà i una colla d'amics i buscar crear una estructura més professional. Amb una àrea tècnica, un equip de fisios, preparadors físics i un nutricionista. És el repte dels propers anys, per millorar el rendiment dels esportites.

Al club hi ha esportistes de fora de Salt. Un reconeixement a la bona feina?

Sí. Hi ha gent, per sempre, de Pineda de Mar, que enlloc d'anar a Barcelona venen a Salt. Els hi han parlat bé, ho han provat i els hi ha agradat. I ens coneixen perquè organitzem competicions de la Federació catalana€ La Junta hi treballem amb els cinc sentits i a la gent els agrada molt i veuen que és un club amb projecció.