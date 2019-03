Ja fa diversos anys que hi ha les càmeres que sancionen els vehicles que se salten els semàfors de la cruïlla situada entre el carrer Emili Grahït i la carretera Barcelona de Girona, però encara s'interposen 7,5 denúncies al dia. L'any 2018 es van multar 2.773 conductors, fet que correspon a 231 sancions al mes. Sobretot, les infraccions s'efectuen a la carretera Barcelona. El mes que més denúncies es van fer va ser al maig, amb 310.

L'any anterior, el 2017, la xifra de conductors sancionats va ser inferior, quedant-se en 2.386. No obstant, cal tenir en compte que durant dos mesos, els aparells no van funcionar. La mitjana mensual dels mesos en què es van comptabilitzar dades va ser de 238 denúncies, per tant, pràcticament com el 2018. De fet, la mitjana diària d'aquests mesos és pràcticament calcada: 7,9 multes al dia.

Els aparells que fotografien i graven les infraccions en aquesta cruïlla es van posar en marxa el març del 2014. Aquell primer any es van posar un total de 4.752 multes. Va ser una mitjana de 17,6 multes al dia si el recompte es va fer a partir de l'abril, el primer mes sencer en què els aparells es van posar en funcionament. L'octubre del 2014 va ser el mes en què es van posar més sancions. Van ser un total de 834.

L'any 2015, la tendència va ser a l'alça. En tot l'any es van posar 7.153 sancions. La mitjana diària es va enfilar fins a les 19,8 multes. El mes amb un major nombre d'infraccions va ser el març, amb 772. Finalment, el 2016, es van assolir un total de 4.754 multes. La mitjana diària encara és alta, ja que s'interposen 12,9 multes al dia. Això tenint en compte que hi va haver dos mesos amb dades significativament més baixes, perquè els aparells es van espatllar o perquè, tal com va passar al juny, una bastida d'obres en un edifici inhabilitava el camp de visió.

L'Ajuntament de Girona va decidir posar aquest polèmic sistema de control just en aquest punt en detectar que s'hi cometien moltes infraccions i que, a més, motivaven molts accidents, tal com sempre ha defensat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. De fet, la carretera Barcelona i, tots els seus encreuaments, sempre apareixen a la part més alta de la llista de vial amb més sinistres viaris amb ferits.

El representant municipal lamenta que les dades no disminueixin i apunta que inicialment, havien pensat en anar canviant les càmeres de cruïlla, perquè hi ha altres encreuaments que també són problemàticsi hi ha accidents perquè els conductors se salten la fase en vermell. No obstant, es manté en aquest punt perquè aquí encara hi ha infraccions i es considera que cal seguir consicenciant els conductors.

200 euros i quatre punts

La multa per saltar-se el semàfor és de 200 euros i comporta la retirada de quatre punts del carnet. Això sol, hauria de servir per prendre consciència més enllà dels accidents. Però no és així. Des que es van posar en funcionament els aparells, les càmereres han interposat 21.818 multes. Si tots els infractors haguessin pagat i fos sempre aquesta quantitat, la recaptació per l'Ajuntament hauria estat de 4.3 milions d'euros. No obstant, hi ha morosos i molta gent paga ràpidament perquè només ha d'abonar la meitat de l'import.

Joan Alcalà ha volgut destacar que si la mesura tingués per objectiu recaptar diners haurien posat càmeres en tres o quatre punts més de la ciutat amb incidents. Al contrari, el regidor remarca que la intenció és «concienciar la gent que saltar-se la cruïlla posa en perill la seguretat del conductor, de les altres persones que van a l'interior del mateix vehicle i d'altres persones que van en altres vehicles pel mateix vial o vianants que hi ha a prop».