Madrenas valora «la seva evolució» del model de ciutat de Puigdemont

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha fet balanç avui dels seus tres anys de mandat al capdavant del consistori. "Un cop consolidat el model de ciutat que va iniciar Puigdemont", l'alcaldessa ha explicat que ha fet un pas més cap a una ciutat bolcada en donar ajudes a les persones, en generar oportunitats i en ser sostenible. D'altra banda, també ha fet autocrítica afirmant que cal "repensar" els pressupostos participats i ampliar el parc d'habitatge.

Madrenas ha posat sobre la taula diferents dades per "acreditar" que el seu govern no té "els barris oblidats" com en diferents ocasions l'hi ha retret l'oposició. L'alcaldessa ha destacat les 1.300 reunions anuals que han fet amb les Associacions de Veïns o l'augment d'un 19% en un any dels usuaris dels centres cívics. Per altra banda, ha destacat l'increment d'ajudes socials posant èmfasis en l'augment de més d'un 50% de les beques menjadors, d'ajudes al lloguer d'habitatge i d'ajuts d'urgència social. En aquesta mateixa línia, ha volgut tornar a deixar clar que l'ajuntament ha evitat 354 desnonaments des del 2016, és a dir, "tots els casos de persones vulnerables amb famílies a càrrec" que els hi han comunicat.

Crear ocupació és també una de les qüestions en què l'equip de govern diu que "ha treballat intensament". En aquest punt, Madrenas ha destacat els cinc anys consecutius de reducció interanual de l'atur que acumula Girona, els 10 milions d'euros que s'han invertit per a programes d'ocupació dels quals s'han beneficiat unes 7.000 persones, l'augment en un 451% dels usuaris de la borsa de treball i la creació de 384 empreses gràcies a l'assessorament municipal.

En tema projectes, ha destacat l'inici del projecte Modern, la recuperació del Pont del Dimoni, el Parc Central i la recuperació de 45 hectàrees d'espai verd. Durant el mandat 2015-2019, s'han portat a terme 117 obres majors i 172 obres menors, que han representat 12 milions d'euros en projectes executats.



Autocrítica en els pressupostos participats i l'habitatge

D'altra banda, també ha fet autocrítica afirmant que cal "repensar" i "buscar noves fórmules" perquè els pressupostos participats siguin més útils pels veïns, així com tenir un parc d'habitatge més ampli que ajudi també als joves a emancipar-se. En aquesta línia, Madrenas ha explicat que "continuarà exigint a la Generalitat" que faci "una inversió important en adquisició d'habitatge" perquè els posi a disposició dels ajuntaments.

També ha admès "lentitud" en el Pla Integral de Sant Narcís i uns primers resultats "insatisfactoris" del projecte tant per part de l'Ajuntament com dels veïns. "Ja està reconduït", ha afirmat.