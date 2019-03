Carrers tallats i canvis de sentit per les obres de la rotonda de Reggio Emilia

Les obres a la cruïlla dels carrers de Reggio Emilia i del Riu Cardener han començat i com a conseqüència s'han tallat dos carrers i s'ha canviat el sentit de circulació de diferents vies de la zona. L'objectiu d'aquesta actuació, que ha de durar quatre mesos, és eliminar la rotonda existent en aquest encreuament i crear un espai de circulació regulat per semàfors per millorar tant el trànsit com la seguretat de vehicles, bicicletes i vianants.

Concretament, s'ha tallat el carrer de Reggio Emilia (en el tram entre el carrer d'Emília Xargay i el carrer d'Albi) i l'avinguda de Lluís Pericot (en el tram entre el carrer del Mas Aragai i del Riu Freser). A més, per garantir la fluïdesa dels desviaments i pacificar l'entorn de les escoles Garbí i Marta Mata, s'ha canviat el sentit de circulació al carrer d'Emília Xargay (és de sentit únic des de l'avinguda de Lluís Pericot fins al carrer del Migdia), al carrer de Joaquim Riera Bertran (s'ha invertit el sentit de circulació i se circularà del carrer del Riu Cardener cap a Emília Xargay), al carrer de Josep Maria Pagès (s'ha invertit el sentit i se circula des del carrer d'Emília Xargay cap al carrer d'Avel·lí Artís) i al carrer del Riu Cardener (s'ha invertit el tram des del carrer del Riu Freser cap al carrer de Joaquim Riera Bertran).

A més d'aquests canvis, les obres han obligat a traslladar les parades del bus urbà L2 i L10 d'aquesta zona, s'han anul·lat de forma provisional els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics del carrer de Reggio Emilia i s'han deshabilitat els contenidors de residus dels trams tallats.

Davant de totes aquestes afectacions, l'Ajuntament recomana durant el període de les obres utilitzar el transport públic o el cotxe compartit, en la mesura del possible, o bé buscar circuits alternatius de circulació i accés a la ciutat.