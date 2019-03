Dos menors migrants dormen a la comissaria de Mossos de Girona

Durant la nit de diumenge a dilluns dos menors migrants no acompanyats van dormir a les dependències policials de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Vista Alegre a Girona. Aquesta situació no és nova i, de fet, s'està repetint de manera reiterada des de fa mesos malgrat que els sindicats del cos han repetit més d'una vegada que no es poden fer càrrec dels joves perquè les seus policials no estan habilitades per fer-ho.

Tal com han assegurat fonts del Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) dels Mossos d'Esquadra, durant el darrer més de febrer més d'una vintena de menors migrants han fet nit en diferents comissaries de policia catalanes, la gran majoria d'ells a l'Eixample (9) o Ciutat Vella (4), però també a Bages (2), Arenys de Mar (1) o l'Hospitalet (1) en dates diferents. En el cas de la demarcació, la nit del 22 de febrer tres menors van dormir a Girona.

La portaveu del sindicat CAT, María José Dávila, assegura que es tracta d'una situació que no «s'ha acabat d'arreglar mai», ja que «continuem tenint nens i nenes dormint a les comissaries», una situació que no és «salubre» ni per a ells, ni per als agents. Dávila també explica que han presentat un gran nombre de queixes i que continua essent un «continu», que se suma a la problemàtica de no disposar de patrulles suficients. «No tenim capacitat fer-nos càrrec dels menors» afegeix.



Dormint a l'entrada

Els joves que arriben se solen quedar en un espai apartat de la comissaria, tot i que hi ha localitats, com per exemple Banyoles, on no disposen de més espai i es veuen obligats a deixar-los dormir a l'entrada, una situació que aporta una «imatge lamentable» en el que consideren unes condicions «inhumanes». Pera la portaveu, «són llocs que no estan pensats perquè hi dormi ningú, els detinguts sí que tenen, per exemple, les garjoles, però no podem fer entrar els menors allà i menys si no es troben detinguts». La majoria dels infants que arriben ho fan provinents d'Algèria, es comuniquen en francès o àrab, i es desconeix quin control sanitari han passat, un fet que pot portar «polls o sarna» a la comissaria, afegeix el sindicat.



«S'han fet molts esforços»

Quan els menors creuen la comissaria es posa en marxa el sistema de protecció, de manera que s'informa de manera immediata la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Quan aquesta contesta, s'activa una patrulla d'agents que porten els menors no acompanyats fins al centre que es determini.

Tal com sostenen des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, «aquest trasllat pot no ser immediat» i, de fet, asseguren que «no poden negar que no hi hagi cap menor que passi més hores de les necessàries a la comissaria». Tot i això apunten que des de l'estiu la situació és «més estable» i que les alertes que rep la DGAIA han baixat de manera considerable i en l'actualitat són d'allò més puntuals. El Departament afegeix també que s'han fet «molts esforços» obrint, pràcticament, un centre de menors a la setmana i redissenyant el sistema, que no estava preparat per rebre un flux tan important. «Hi havia un lloc previst, que era la Ciutat de la Justícia, aquesta es va tancar i es va haver d'habilitar altres espais per donar resposta a les necessitats», apunten.

«Es continuen obrint places, però també s'omplen ràpidament» admeten, en un sistema que consideren, encara, en certa manera «tensionat» i que els porta a «compartir la preocupació» del cos de Mossos d'Esquadra. «Un dels objectius és poder obrir un centre -amb presència policial- que fos un equipament d'arribada perquè els nois i noies no haguessin de passar per cap comissaria» apunten, «suposaria una millor acollida».