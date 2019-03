L´Ajuntament de Salt fa avui un ple extraordinari sobre Ikea

L'Ajuntament de Salt ha convicat avui dos plens extraordinaris. El primer serà per debatre les al·legacions als pressupostos aprovats inicialment i el segon girarà entorn al desenvolupament del sector sud, on hi ha el plantejament de la possible ubicació d'un establiment d'Ikea si així ho considera l'empresa.

Aquest ple extraordinari respon a la petició de dos dels grups municipals de l'oposició, el PSC i CiU. Els dos grups recorden que fa prop de dos anys i mig que més de 4.000 saltencs van participar en una consulta popular i van avalar que tingui usos comercials.