Els Manaies faran pendonista d'honor pòstum monsenyor Enric Pèlach i Feliu

La confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona ha decidit que enguany el pendonista d'honor de l'entitat sigui montsenyor Enric Pèlach i Feliu, a títol pòstum. L'organització vol retre-li homenatge i recordar qui va ser el primer consiliari de l'entitat, amb motiu del 75è aniversari de la creació de la secció de vestes dels Manaies. Les confraries de Setmana Santa tenen assignada, per part del Bisbat de Girona, la figura del consiliari, amb una mena d'assessor en el camp espiritual de cada una de les entitats.

En un escrit a les xarxes socials, els Manaies expliquen que la Junta ha proposat que per Setmana Santa qui porti el penó sigui el seu nebot, el confrare Francesc Pèlach i Buson. La secció de vestes o penitents de la confraria va desfilar per primera vegada a Girona l'any 1944. A partir de llavors, també s'amplia gradualment el Maniple dels Manaies i passa a tenir 119 armats, tal com es manté en l'actualitat. La Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona va quedar constituïda en virtut d'un Decret del Bisbat de Girona de data 28 de febrer de 1947, com a continuació de l'anomenada Pia Unió de l'any 1942. En el mateix decret, es va designar, com a primer consiliari d'aquesta, Enric Pèlach i Feliu, de només vint-i-nou anys. Va ostentar aquest càrrec durant onze anys, fins al 1958, quan va a marxar al Perú.

Havia nascut a Anglès i va ser batejat a la parròquia de Sant Miquel d'aquest municipi tot i que la casa pairal era el Mas Pèlach del poble de Sant Dalmai, municipi de Vilobí d'Onyar. Ordenat sacerdot el 6 de gener 1944, va treballar com a formador al seminari menor de Girona i es dedicà a l'atenció espiritual del sacerdots. Va ser bisbe d'Abancay (Perú) des del 21 de juliol de 1968 fins al 1992, quan es va retirar per raons d'edat. Va morir a Abancay el 19 de juliol de 2007.