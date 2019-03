Multes: Creix el nombre de denúncies per entrar al Barri Vell sense permís

El número de sancions per entrar en vehicle al Barri Vell de Girona continua essent molt elevat malgrat que les càmeres que en controlen l'accés i fotografien les matrícules a l'alçada de la plaça Catalunya i el pont de Pedra es van activar ja al desembre de l'any 2012. L'any passat es va posar una mitjana de 3,1 multes cada dia, quan el 2017 els aparells van denunciar una mitjana de 2,7 venicles. Si bé, aquell any, la instal·lació no va estar en funcionament diversos mesos i altres va funcionar només parcialment i pot distorsionar una mica les dades reals.

L'any 2018 es van posar 1.140 multes, fet que vol dir que van ser 95 denúncies al mes. Tot i això, el desembre la quantitat es va enfilar fins a les 268 sancions. L'any 2017 van ser 665 denúncies però les càmeres no van funcionar del mes de gener al març i tampoc al novembre. A més a més, a l'abril i a l'octubre es van interposar moltes sancions menys de l'habitual (34 i 24 infraccions, respectivament) probablement perquè la instal·lació va estar també alguns dies sense funcionar. La mitjana mensual de l'any 2017 va ser de 81 multes.

Lleuger descens des del 2012

La càmera de la plaça Catalunya va començar a posar denuncies el desembre de l'any 2012. Aquell primer mes, van ser 398. A partir d'aquella data, les infraccions han estat sempre amb una mitjana molt elevada, tot i que l'aparell s'anuncia amb un cartell molt visible i al mateix indret des d'aleshores. L'any 2013 la xifra mensual de sancions va ser de 161 i el 2014 va ser de 158. El 2015, la mitjana mensual va baixar fins a les 135 i l'any següent va ser de 137. Finalment hi ha l'esmentat 2017, amb 81 multes al mes, però amb mesos amb les instal·lacions sense funcionar o en marxa només alguns dies, i l'any 2018, que se'n van posar 95 cada mes.

La videocàmera de control d'accés de vehicles al Barri Vell de la plaça de Catalunya llegeix la matrícula dels cotxes i les motocicletes i verifica si el vehicle consta en una base de dades que té la Policia Municipal on hi ha registrades totes les matrícules que tenen permís per entrar (residents, comerciants, càrrega i decàrrega, serveis o emergències, entre d'altres).

No obstant això, qualsevol vehicle pot accedir al Barri Vell fins a tres cops per trimestre, encara que no siguin residents, comerciants, de serveis o d'emergències. És a partir del quart accés que s'activa la proposta de denúncia. El sistema té un registre d'imatges dels anteriors accessos per si es presenta alguna reclamació.

Per fer «drecera»

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, ha indicat que la major part dels casos denunciats corresponen a vehicles que pretenien fer «drecera» i creuar la ciutat pel Barri Vell, en lloc de fer-ho per la Gran Via de Jaume I, la carretera Barcelona o l'avinguda Tarradellas, per exemple. També hi ha casos de residents de lloguer al nucli antic que obliden que el permís d'accés s'ha d'anar renovant periòdicament. També hi ha qui pensa que les càmeres en realitat no multen, com havia passat fa uns deu anys. Però sí. Les sancions són de 200 euros.