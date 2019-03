Set camions militars aparquen a Girona després de fer unes maniobres de l´OTAN a Saragossa

Desconcert per la presència d'un conjunt de vehicles de caràcter militar estacionats a l'aparcament del pavelló de Fontajau de Girona. Són set camions, alguns dels quals de transport d'altres vehicles més petits, i estan alineats un al costat de l'altre.

Tenen matrícula belga i distintius del país, com ara l'escut d'armes de l'exèrcit de Bèlgica en el seu apartat mèdic.

La imatge no ha passat desapercebuda pels veïns i vianants de la zona, molts dels quals s'han aturat per tirar-hi fotos i preguntar-se què hi feien i de qui eren.

Segons fonts properes, correspondrien a un contingent de l'OTAN que ha estat fent maniobres militars a Saragossa els darrers dies i que ara està tornant al seu país.

A Girona hi haurien parat només per descansar unes hores abans de rependre el viatge. No és el primer cop que la base aragonesa acull maniobres militars de l'OTAN. L'any 2015 se'n van fer de grans dimensions amb milers de soldats i centenars de vehicles.