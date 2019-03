La primera dona que aspira a ser manaia de Girona és la suplent número 21

Les dones que aspiren a desfilar amb la secció d'armats dels Manaies de Girona estan a partir del número 21 de la llista d'espera que cada any serveix per establir qui seran les 120 persones que peendran part en els diferents actes de la confraria. En total, hi ha cinc peticions formals fetes per dones.

Aquesta llista es fa per antiguitat i cada any hi ha baixes i, per tant, la mateixa entitat no descarta que aquest mateix any ja es pugui veure alguna dona desfilant. El 15 d'abril, que és el dia que es fa un assaig és quan es començarà a saber quans dels manaies habituals no hi són i quantes substitucions hi ha. Tot i això, el sistema organitzatiu dels manaies no permet dir directament que si hi ha 21 baixes, entrarà una noia per primera vegada a la desfilada. Potser que igualment no n'entri cap o que entri abans que altres homes. També es pot donar el cas que el dimecres no hi hagi moltes baixes, però sí que succeeixi de cares al divendres.

Això es deu al fet que algunes de les sol·licituds són concretes per estar a la banda musical dels manaies o al capdavant dels Maniple amb un dels cavalls que obren el pas. Per tant pot donar-se el cas que hi hagi moltes baixes, per exemple, a la banda de música i que hi pugui entrar la noia que ha demanat aquest lloc.

El president de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, Narcís Reixach, ha explicat que intueix que "una o dues dones" ja podrien pendre part aquest any a la desfilada amb els manaies armats. Però creu que "l'explosió real" serà a partir de l'any vinent i que fins i tot algun dels quatre infants que també hi són presents podria ser una nena. Reixach admet que l'entitat es "vol posar al dia" i que lluny de fer "passos enrera", la seva aposta és "tirar endavant".



L'entrega del penó

Els Manaies sortiran, com és tradició, dos cops per Setmana Santa: el dimecres a portar el penó i el Divendres Sant, quan després de recollir el penó, participaran a Processó. I aquí és on entren diferents novetats de la confraria, en motiu del 75è aniversari de la creació de la secció de vestes, els penitents que van tapats amb un capirot al cap.

El dimecres 17 d'abril entregaran el penó a Francesc Pèlach i Buson. El recorregut arribarà fins al seu habitatge del carrer Nou. Pèlach és el nebot del qui la confraria ha nomenat confrare d'honor pòstum, el bisbe Enric Pelach i Feliu, el qui primer consiliari de l'entitat i un dels principals impulsors de la secció de vestes. En aquest recorregut des de Sant Lluc fins al carrer Nou, hi haurà 75 nens sense capirot que acompanyaran el maniple i que representaran cada un dels anys de la secció. A més, en acabar l'entrega, abans de tornar a la seva seu, aniran fins a les escales de la Catedral, on hi haurà un petit concert amb l'orquestra Costa Brava i la banda del Mabniple. S'interpreparà l'himne de les vestes i les marxes dels manaies: la lenta, la ràpida i la d'honor.



Actes del 75è aniversari

En motiu d'aquest 75 aniversari, la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona ha organitzat diferents actes commemoratius com una exposició, un cicle de conferències i la publicació d'un llibre.

L'exposició s'inaugurarà demà al vespre a la Casa de Cultura. Es tracta d'un muntatge on s'hi veuran en dotze escenes, la Passió i Mort de Jesucrist, utilitzant una selecció d'imatges i figures religidoses que participen en diferents preocessons de Setmana Santa arreu de la demarcació del Bisbat de Girona.

També hi haurà un cicle de conferències (13, 20 i 27 de març), sota el títol: "Manifestacions religioses i espiritualitat". Es faran a l'auditori Josep Viader. La primera anirà a càrrec del teòleg de Mn. Armand Puig, amb el títol de Jesús històric. La segona a càrrec de l'exalcalde i historiador, Joaquim Nadal, sobre Religiositat i ciutat. La darrera, anirà a càrrec de la periodista Míriam Diez i Bosch, i girarà entorn a l'església i el feminisme.

També s'està treballant en un llibre, que inclourà el catàleg de l'exposició i un apartat històric documentat dels 75 anys de la Confraria.