El 23% de les persones grans de Girona viuen soles i, d'aquestes, el 47% té més de 80 anys. La soledat no volguda en aquest col·lectiu és una qüestió latent a la ciutat. És per aquest motiu que un total de 15 entitats gironines s'han unit, un altre cop, per potenciar el programa Sempre Acompanyats, que va néixer fa quatre anys amb l'objectiu de pal·liar el sentiment de soledat dels majors d'edat.

Des de finals del 2015 i fins al 2018, s'han detectat 147 persones grans soles a Girona i d'elles 85 han estat beneficiàries del projecte, que parteix de les necessitats i interessos dels usuaris, ajudant-los a establir noves relacions personals i nous vincles. El programa compta actualment amb 23 voluntaris. Les entitats han renovat avui el conveni de col·laboració en un acte a l'EspaiCaixa.



Expandir-lo a més barris

A Girona, les persones de més de 65 anys representen el 15,5% de la població, una xifra que ascendeix al 16,8% a Sant Narcís i a 16,25% al Barri Vell i Mercadal. És per aquest motiu que el programa s'aplica, de moment, en aquests tres barris. "Estem acabant de tancar els últims detalls per expandir el servei a una altra zona de la ciutat", ha explicat la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Eva Palau, aquest matí durant la renovació del projecte. "L'objectiu és fer arribar el programa a tothom perquè cap persona gran de la ciutat estigui sola", ha puntualitzat Palau.

Una de les usuàries beneficiària d'aquest programa és la Dolors Ros, veïna de la Devesa. Fa uns anys vivia una soledat no buscada, situació que es va acabar quan des del CAP de Santa Clara la van adreçar a la Creu Roja i d'aquí al programa Sempre Acompanyats. "He tornat a néixer i mai més m'he sentit sola", ha explicat Ros.

Gràcies a aquest programa ha fet un cercle d'amistats que li permet estar ocupada i no sentir-se sola. Des del programa s'organitzen diferents tipus d'activitats com són jocs, tallers i classes de lectura. El més demandat és l'acompanyament a domicili per part d'un voluntari. Ros compta amb la companyia de la Jacqueline. Després d'anys exercint com a infermera, va jubilar-se i va decidir "canalitzar" la seva energia ajudant als altres. "La vida m'ha canviat fent aquest voluntariat, és una feina molt gratificant", ha explicat, animant a la gent que té temps lliure a apuntar-se.