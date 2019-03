Joan Alcalà no serà als primers llocs de la llista de Madrenas on sí que repetiran Palau, Planas i Ribas

L'actual tinent d'alcaldia de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha fet públic avui que no seguirà com a regidor el proper mandat i que, per tant no formarà part de la llista de Junts x Catalunya en les primeres posicions de la candidatura que encapçala Marta Madrenas. Podria estar als darrers llocs. Alcalà va entrar en política de la mà de Carles Puigdemont i haurà estat vuit anys a l'equip de govern. Els vuit anys ha estat el responsable de Mobilitat i Via Pública. Durant cinc anys també va ser el responsable de Seguretat i els darrers tres ho ha estat d'Urbanisme.

El nivell d'exigència a l'àrea d'Urbanisme, juntament amb una baixa mèdica que el va obligar a estar aturat durant diversos mesos, han fet reflexionar Alcalà. A twitter ha assenyalat que «ha arribat el moment de parar, i ho faig orgullós de la feina feta a Urbanisme, Mobilitat i a la Policia Municipal. Agraeix la confiança de Carles Puigdemont i Marta Madrenas i apunta que «hi ha un model de ciutat que funciona, en què crec i en què, des de la distància, segur que podré continuar aportant».



L'efecte Ballesta

Alcalà no és l'únic dels actuals regidors de l'equip de govern de CiU que no serà a la llista de Madrenas de les properes eleccions municipals. Tampoc segurian Narcís Sastre, Josep Pujols i Cristòbal Sánchez. Els dos primers estaven en números molt alts de la llista electoral del 2015 i, inicialment, sense previsió de formar part del consistori. Però van acabar entrant després del desvagell provocat arran del relleu de Puigdemont a l'alcaldia i la posterior renuncia d'Albert Ballesta. Per tant, pràcticament per fer un favor al seu partit.

Sastre era el número 20 de la llista i va entrar, precisament per la renúncia del número 19, Ballesta, que paradoxalment havia entrat directament com a alcalde, després d'una estrambòtica operació on tots els que tenien al davant a la llista renunciaven a l'alcaldia o a ser regidors. Sastre és el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà i té previst obrir un negoci properament vinculat a la restauració.

Mentrestant, Josep Pujols era, de fet, era el número 21 de la llista. Va accedir a la regidoria després de la renúncia de la número 2 de la llista, Isabel Muradàs, investigada dins del cas del 3%. Pujols està compaginant la regidoria d'Educació i Esports amb el càrrec de Director Territorial d'Esports a la Generalitat.

Pel que fa a Cristòbal Sánchez, que havia format part de la llista d'ICV-EUiA en anteriors comicis, actualment és responsable de cooperació. La decisió hauria estat de la mateixa alcaldessa, que no obstant podria reservar-li, en cas que la formació revalidi la victòria, algun tipus de tasca viculada als barris o a les entitats. A més, Sánchez no s'hauria sentit comòde amb determinats posicionaments ideològics de CiU, un fet que es corroboraria amb algunes absències en votacions concretes en sessions plenàries municipals.

El ball de noms també inclou regidors que sí que seguiran a la llista de Madrenas perquè gaudixen de la confiança de l'actual alcaldessa. Són Maria Àngels Planas, Eva Palau i Carles Ribas.

Planas és la dona de confiança de Madrenas a la secció local i al partit i la responsable de l'àrea d'Hisenda i Règim dels dos darrers mandats on, CiU, ha fet bandera de la congelació dels impostos en set d'aquests vuit anys. Eva Palau ha guanyat importància a dins de l'equip de govern en els darrers anys, passant de portar la regidoria de Salut i Fires a afegir-hi la macroàrea complexa de Drets Socials. Finalment, Carles Ribas, és l'actual regidor de Cultura i portaveu del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Girona, a més de responsable del projecte ferroviari. Se li hauria valorat la seva tasca a l'àrea de cultura i la bona oratòria a l'hora de defensar posicionaments del consistori i del partit.



Glòria Plana i Eduard Berloso

Tenint en compte que Madrenas manté la confiança amb Planas, Palau i Ribas i que ja s'ha anunciat la incorporació a la candidatura de la treballadora social Núria Pi, la llista ja té cinc noms. A aquests, molt probablement s'hi afegiran l'actual regidora de Desenvolupament Local, Promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana, que forma part d'Avancem, un partit que ja a anunciat que a Girona anirà amb Junts x Catalunya. Tambe podria repetir Eduard Berloso, pel pacte de Democràtes amb la candidatura de Madrenas. No obstant, Berloso, actual vicealcalde i responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat, podria condicionar-ho a un descens de responsabilitat.