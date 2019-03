L'Estat incia el tram final de les obres de la Plaça Europa

L'Estat ha engegat el procés administratiu per acabar de reposar la part de la plaça Europa de Girona que encara quedava pendent. Aquest espai, que té uns 2.600 metres quadrats i està situat a un extrem del Parc Central, fa temps que està empantanegat. La zona va quedar fora del projecte derivat de l'arribada de l'AVE a la ciutat de Girona i ha estat un dels punts de discrepància entre la Subdelegació i l'Ajuntament de Girona. Ara, el govern espanyol l'ha desencallat tot i que –subratlla l'executiu socialista- l'Estat "no tenia l'obligació de complimentar aquestes obres". Els treballs tindran un cost de 196.000 euros. La portaveu dels socialistes a l'Ajuntament, la regidora Sílvia Paneque, agraeix que es liquidi "el deute" amb els veïns del barri de Sant Narcís, "que després de patir les obres de l'AVE durant deu anys ara veuran com es recupera aquest espai públic per al barri".

La peça de la plaça Europa (que forma part de la llosa) és una de les obres que encara queden pendents per l'arribada de l'AVE a la ciutat. Les altres són la plaça Espanya i la reposició de la zona del Mas Gri (per on va començar a perforar la tuneladora).

Durant la reunió que la Subdelegació i l'Ajuntament van mantenir al febrer, i que va servir per reprendre el diàleg entre les dues administracions, Adif ja es va comprometre a executar la part pendent de la plaça Europa i homogeneïtzar-la amb la resta del parc Central. I ara, l'Estat ja ha tirat endavant el procés administratiu per dur a terme aquesta obra.

Els treballs tindran un cost aproximat de 196.000 euros i permetran que aquests 2.600 metres quadrats tinguin la mateixa estètica que la que hi ha a la zona. La zona es replanarà, es pavimentarà, s'hi adequarà una zona per als vianants i part de l'espai s'enjardinarà.

"Resoldre una vella reivindicació"

En un comunicat, el PSC recorda que l'Estat "no tenia obligació de complimentar aquestes obres", però que assumir la reposició evidencia "l'interès del govern socialista per atendre les demandes de la ciutadania gironina i resoldre una vella reivindicació veïnal i política". A més, el PSC també subratlla que el govern espanyol ja havia inclòs una partida per dur a terme les obres dins els pressupostos generals d'aquest 2019, que no van superar el tràmit al Congrés.

La portaveu del PSC a l'Ajuntament, Sílvia Paneque, assegura que el fet que l'Estat tiri endavant l'obra pendent a plaça Europa "liquida un deute que teníem amb els veïns i veïnes del barri de Sant Narcís". "Ara, després de patir les obres de l'AVE durant deu anys, veuran com s'acaba i es recupera aquest espai públic per al barri", afirma. I hi afegeix: "Ens n'alegrem".

Per la seva banda, el diputat al Congrés del PSC Marc Lamuà recorda que, quan estaven a l'oposició, ja havien presentat esmenes reclamant que es desencallessin les obres derivades de l'arribada de l'AVE a Girona. "La solució que ha anunciat Adif demostra que, en aquests pocs mesos, el govern de Pedro Sánchez ha recollit aquella feina i ha desencallat l'acabament complert del parc Central", afirma Lamuà. I conclou: "Estem molt contents que Girona hagi estat una prioritat".